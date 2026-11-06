Agotadas las populares para la final de la Copa Libertadores de Estudiantes de La Plata: cuándo venden plateas

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el próximo miércoles 11 de noviembre se habilitará una nueva etapa de venta de entradas correspondientes a la Categoría 2. Se trata de un remanente de plateas que estará destinado al Público General.

Palmeiras también copará Uruguay

El rival de Estudiantes no se queda atrás. La parcialidad del Palmeiras agotó sus 12.000 entradas disponibles durante este viernes. Los hinchas brasileños adquirieron la totalidad de las localidades destinadas a la cabecera Colombes.

De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira se asegura un masivo acompañamiento en su búsqueda por conquistar un nuevo título continental, regresando a un escenario de grandes recuerdos: en ese mismo estadio se consagraron campeones de la edición 2021 tras vencer a Flamengo.