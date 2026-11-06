Agotadas las populares para la final de la Copa Libertadores de Estudiantes de La Plata: cuándo venden plateas
En apenas media hora, los hinchas de Estudiantes de La Plata arrasaron con las casi 14 mil localidades de Categoría 3 para la final de la Copa Libertadores.
La ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata es absoluta. En un tiempo récord, el público albirrojo agotó las casi 14 mil entradas populares que tenía disponibles para la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo sábado 28 de noviembre frente a Palmeiras en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.
Locura Pincha: entradas agotadas en 30 minutos
La enorme demanda de los fanáticos hizo que las localidades de Categoría 3 se terminaran en un abrir y cerrar de ojos. La venta comenzó a las 18:00 y, para las 18:30, ya no quedaban tickets disponibles. La institución confirmó que durante todo el proceso se respetó el sistema de ranking establecido para los socios, quienes tuvieron exclusividad y prioridad para adquirir sus lugares.
Previo a esta venta, Estudiantes ya había realizado gestiones oficiales ante la CONMEBOL y los organismos de seguridad de Uruguay debido a la fuerte demanda registrada en la primera ventana de compra. Gracias a esto, el club platense consiguió llevar la capacidad de la Categoría 3 al máximo permitido por la organización, pero el aforo igualmente resultó insuficiente ante la marea de hinchas.
El anuncio oficial: cuándo se venden las plateas
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A pesar de que las populares están totalmente agotadas (situación que CONMEBOL oficializó bajo el rótulo "¡SOLD OUT CAT 3!"), todavía existe una última esperanza para los simpatizantes que no lograron conseguir su ticket.
La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el próximo miércoles 11 de noviembre se habilitará una nueva etapa de venta de entradas correspondientes a la Categoría 2. Se trata de un remanente de plateas que estará destinado al Público General.
Palmeiras también copará Uruguay
El rival de Estudiantes no se queda atrás. La parcialidad del Palmeiras agotó sus 12.000 entradas disponibles durante este viernes. Los hinchas brasileños adquirieron la totalidad de las localidades destinadas a la cabecera Colombes.
De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira se asegura un masivo acompañamiento en su búsqueda por conquistar un nuevo título continental, regresando a un escenario de grandes recuerdos: en ese mismo estadio se consagraron campeones de la edición 2021 tras vencer a Flamengo.
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