Deportivo Riestra vs Barracas Central por los octavos de final: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En la vereda de enfrente, Barracas Central atraviesa un momento complejo. El equipo de Rubén Darío Insua quedó en el centro de la tormenta luego del empate frente a Huracán en el Estadio Claudio Fabián Tapia, donde contó con dos penales a favor y el partido terminó con las expulsiones de César Ibáñez y Frank Darío Kudelka, además de un cruce entre el árbitro Andrés Gariano y el DT del Globo.