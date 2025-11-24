Deportivo Riestra vs Barracas Central por los octavos de final: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Dos de los equipos más regulares pero cuestionados del torneo se enfrentan para seguir con vida en la competencia: todos los detalles.
Deportivo Riestra recibirá a Barracas Central este lunes desde las 17.00 por los octavos del Torneo Clausura en el Estadio Guillermo Laza. El Malevo llega golpeado por tres partidos sin ganar y el Guapo arriba envuelto en polémicas tras su empate ante Huracán. El duelo promete tensión, urgencias y el pase a cuartos de final.
Riestra cerró la fase regular con tres resultados negativos que lo alejaron de la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores. El equipo de Villa Soldati cayó 1-0 ante San Lorenzo, volvió a perder por el mismo marcador frente a Independiente —derrota que además cortó un invicto de 27 partidos como local— y luego igualó 1-1 con Godoy Cruz, que terminó descendiendo.
Ahora, nuevamente en el Guillermo Laza, intentará recuperar su mejor versión y avanzar en una competencia en la que llegó a ser uno de los animadores. El plantel sabe que el margen es mínimo y que la presión de su gente obligará a mostrar un rendimiento más sólido que en las últimas semanas.
En la vereda de enfrente, Barracas Central atraviesa un momento complejo. El equipo de Rubén Darío Insua quedó en el centro de la tormenta luego del empate frente a Huracán en el Estadio Claudio Fabián Tapia, donde contó con dos penales a favor y el partido terminó con las expulsiones de César Ibáñez y Frank Darío Kudelka, además de un cruce entre el árbitro Andrés Gariano y el DT del Globo.
Más allá de la controversia, el Guapo también está lejos de su mejor versión: ganó apenas uno de sus últimos nueve partidos y perdió consistencia en su juego. El cruce ante Riestra aparece como una oportunidad para recomponer la confianza y recuperar terreno en el torneo.
Deportivo Riestra vs Barracas Central por los octavos de final: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Deportivo Riestra y Barracas Central
Otros datos del partido
- Hora: 17.00
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Héctor Paletta
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: Guillermo Laza
Te puede interesar
Dejá tu comentario