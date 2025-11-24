Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2025.
Deportivo Riestra recibirá a Barracas Central este lunes desde las 17.00 por los octavos del Torneo Clausura en el Estadio Guillermo Laza. El Malevo llega golpeado por tres partidos sin ganar y el Guapo arriba envuelto en polémicas tras su empate ante Huracán. El duelo promete tensión, urgencias y el pase a cuartos de final.
Riestra cerró la fase regular con tres resultados negativos que lo alejaron de la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores. El equipo de Villa Soldati cayó 1-0 ante San Lorenzo, volvió a perder por el mismo marcador frente a Independiente —derrota que además cortó un invicto de 27 partidos como local— y luego igualó 1-1 con Godoy Cruz, que terminó descendiendo.
Ahora, nuevamente en el Guillermo Laza, intentará recuperar su mejor versión y avanzar en una competencia en la que llegó a ser uno de los animadores. El plantel sabe que el margen es mínimo y que la presión de su gente obligará a mostrar un rendimiento más sólido que en las últimas semanas.
En la vereda de enfrente, Barracas Central atraviesa un momento complejo. El equipo de Rubén Darío Insua quedó en el centro de la tormenta luego del empate frente a Huracán en el Estadio Claudio Fabián Tapia, donde contó con dos penales a favor y el partido terminó con las expulsiones de César Ibáñez y Frank Darío Kudelka, además de un cruce entre el árbitro Andrés Gariano y el DT del Globo.
Más allá de la controversia, el Guapo también está lejos de su mejor versión: ganó apenas uno de sus últimos nueve partidos y perdió consistencia en su juego. El cruce ante Riestra aparece como una oportunidad para recomponer la confianza y recuperar terreno en el torneo.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Barracas Central
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolas Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera, Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario