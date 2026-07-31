Los fuertes chats entre el futbolista de Deportivo Riestra y su expareja: "Ya hablamos de las piñas..."

Los fuertes chats entre Facundo Miño, de Riestra, y su expareja

Entre las conversaciones difundidas por la mujer, se encuentran capturas donde ella le decía a Miño lo siguiente: "Te juro que no estás bien. Te transformaste en lo peor. No me merezco una persona así en mi vida y mi hija menos. Soy la persona en la que más te cagaste, a la que peor trataste. Estoy cansada. Me arruinaste la vida".