Los fuertes chats entre el futbolista de Deportivo Riestra y su expareja: "Ya hablamos de las piñas..."
Facundo Miño, defensor en Riestra, quedó en el ojo de la tormenta luego de que la madre de su hija lo denunciara por violencia de género.
El defensor de Deportivo Riestra, Facundo Miño, quedó en el centro de la escena tras ser acusado de violencia de género por su expareja. La denuncia cobró fuerte visibilidad a partir de la difusión pública de material probatorio que incluye chats de WhatsApp y fotografías con signos visibles de golpes.
Según el testimonio de la denunciante, las agresiones físicas y verbales habrían ocurrido de forma reiterada durante la relación. Como respaldo de sus afirmaciones, expuso capturas de pantalla de chats donde se evidencian discusiones violentas, junto con imágenes que muestran hematomas y lesiones corporales.
Los fuertes chats entre Facundo Miño, de Riestra, y su expareja
Entre las conversaciones difundidas por la mujer, se encuentran capturas donde ella le decía a Miño lo siguiente: "Te juro que no estás bien. Te transformaste en lo peor. No me merezco una persona así en mi vida y mi hija menos. Soy la persona en la que más te cagaste, a la que peor trataste. Estoy cansada. Me arruinaste la vida".
En otro fragmento, agrega: "Lo del otro día no me gustó ni un poco, cómo me agarraste el pelo y todo, más allá de estar podrido. No me pediste perdón. Dijiste que no ibas a hacer más esas cosas", señala la joven. A lo que el futbolista se defendió: "No te agarré con intención de lastimarte, sino de que me mires".
Luego, otro chat muestra el siguiente mensaje: "Sólo quiero decirte que lo de hoy no quiero que vuelva a pasar, tengas razón o no. Ya hablamos de la falta de respeto, de tu alteración, de las piñas, de agarrarme fuerte, que de nuevo me marcaste el brazo".
En tanto, la denunciante también mostró una conversación en donde le envía una foto a Miño, mostrándole cómo había marcado la pared de una trompada: "Marcaste la puerta de la piña de ayer, bien lo tuyo", escribió en aquel entonces. Cabe señalar que los chats mostrados datan de 2024.
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