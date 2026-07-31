Grave denuncia contra un futbolista de Deportivo Riestra por violencia de género

Los duros detalles de la denuncia por violencia de género

La noticia fue difundida públicamente por el periodista especializado Pampa Monaco a través de sus redes sociales. Según consta en el fragmento del documento judicial revelado, la víctima acudió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en busca de protección urgente para ella y su hija, aunque en un primer momento expresó a las autoridades que no era su deseo impulsar el proceso penal correspondiente.