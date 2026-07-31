Grave denuncia contra un futbolista de Deportivo Riestra por violencia de género
El jugador de Deportivo Riestra, Facundo Miño, fue denunciado por su pareja. Lo acusa de maltrato físico y psicológico desde el embarazo.
El fútbol argentino se ve sacudido por una nueva y grave acusación. El futbolista Facundo Miño, actual jugador del plantel de Deportivo Riestra, fue formalmente denunciado por su pareja, quien relató padecer constantes episodios de maltrato físico y violencia psicológica que habrían comenzado durante su embarazo.
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Los duros detalles de la denuncia por violencia de género
La noticia fue difundida públicamente por el periodista especializado Pampa Monaco a través de sus redes sociales. Según consta en el fragmento del documento judicial revelado, la víctima acudió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en busca de protección urgente para ella y su hija, aunque en un primer momento expresó a las autoridades que no era su deseo impulsar el proceso penal correspondiente.
Frente a esta delicada situación, la fiscalía interviniente ordenó la realización de un peritaje psicológico para evaluar si su decisión era fruto de su libre voluntad. El informe de la psicóloga forense concluyó que la joven presenta una clara "situación de padecimiento psico-traumático compatible con los hechos denunciados".
Asimismo, el escrito judicial destaca que la mujer fue víctima de delitos contra su integridad física y sexual. Los profesionales de la salud determinaron que el profundo temor al agresor que evidenció durante las entrevistas pudo haber sido el factor determinante que contribuyó a su negativa inicial a avanzar con la acción penal contra el futbolista profesional.
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