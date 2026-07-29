Barracas Central vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El Guapo buscará sumar un nuevo triunfo luego del histórico éxito frente a River en el Monumental. Enfrente estará el Tiburón, que llega tras igualar con Defensa y Justicia.
Barracas Central intentará confirmar el gran momento que atraviesa cuando reciba este martes a Aldosivi por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 14:30 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, donde el conjunto dirigido por Damián Ayude buscará aprovechar el impulso anímico que significó su resonante victoria frente a River en el Monumental.
El Guapo llega con la confianza en alza después de conseguir uno de los triunfos más importantes de su historia. En la jornada inaugural del campeonato sorprendió al imponerse por 1-0 sobre River como visitante, resultado que representó la primera victoria de Barracas en el estadio Monumental y un estreno ideal para su nuevo entrenador.
El único tanto de aquel encuentro fue convertido por Gonzalo Morales, quien terminó siendo protagonista por razones muy distintas apenas unas horas después del partido. El delantero fue denunciado por su expareja por un presunto caso de violencia de género. Frente a esa situación, la dirigencia resolvió apartarlo preventivamente del plantel profesional hasta que la Justicia avance en el esclarecimiento del caso.
Más allá de esa situación extrafutbolística, el cuerpo técnico trabaja para sostener el funcionamiento que mostró el equipo en el debut y aprovechar el envión generado por la victoria sobre uno de los principales candidatos al título.
Del otro lado estará Aldosivi, que afrontará un nuevo desafío con la necesidad de sumar puntos importantes para su objetivo principal de la temporada: mantenerse en la Primera División. El equipo dirigido por Israel Damonte debutó con un empate 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El Tiburón comenzó en ventaja gracias al gol de Nicolás Cordero, pero David Barbona igualó el encuentro y dejó a los marplatenses con un solo punto en el inicio del campeonato.
Ese resultado permitió cortar la racha sin unidades, aunque la preocupación continúa centrada en la tabla anual, donde Aldosivi permanece en los últimos puestos y necesita sumar con regularidad para escapar de la zona comprometida. Por esa razón, el cuerpo técnico considera que cada partido adquiere un valor determinante en la pelea por la permanencia.
Para la visita, conseguir un resultado positivo como visitante frente a Barracas aparece como una oportunidad importante para comenzar a mejorar su situación en la clasificación general. En tanto, el conjunto local buscará ratificar que la victoria ante River no fue un hecho aislado y aprovechar el respaldo de su público para consolidarse en el comienzo del Clausura.
Barracas Central vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli, Rodrigo Gonzalez; Lucas Castro; Alan Sosa, Matías Godoy, Nicolás Cordero y Tomás Fernández. DT: Israel Damonte.
Barracas Central vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 14.30.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario