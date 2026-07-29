Barracas Central vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Ese resultado permitió cortar la racha sin unidades, aunque la preocupación continúa centrada en la tabla anual, donde Aldosivi permanece en los últimos puestos y necesita sumar con regularidad para escapar de la zona comprometida. Por esa razón, el cuerpo técnico considera que cada partido adquiere un valor determinante en la pelea por la permanencia.

Para la visita, conseguir un resultado positivo como visitante frente a Barracas aparece como una oportunidad importante para comenzar a mejorar su situación en la clasificación general. En tanto, el conjunto local buscará ratificar que la victoria ante River no fue un hecho aislado y aprovechar el respaldo de su público para consolidarse en el comienzo del Clausura.

Barracas Central vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude .

Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. . Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli, Rodrigo Gonzalez; Lucas Castro; Alan Sosa, Matías Godoy, Nicolás Cordero y Tomás Fernández. DT: Israel Damonte.

Barracas Central vs. Aldosivi: otros datos