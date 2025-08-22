Barracas Central vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Guapo buscará sostenerse en lo más alto de la Zona A frente a un Halcón que llega con la ilusión de arrebatarle el liderazgo en el torneo.
Barracas Central y Defensa y Justicia se enfrentarán este viernes desde las 15:30 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro promete ser de alto voltaje, ya que se medirán dos equipos que atraviesan un gran presente y que, además, pelean mano a mano por el primer puesto de la Zona A.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa llega como líder con diez puntos, apenas uno más que sus inmediatos perseguidores, y con la misión de sostener su racha positiva en el campeonato. En su último compromiso, igualó 1-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, un resultado que le permitió mantener la cima. Además, se ubica sexto en la tabla anual, a tan solo tres unidades de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, un objetivo que seduce a todo el club.
Del otro lado estará Defensa y Justicia, que bajo la conducción de Mariano Soso ha mostrado una gran solidez colectiva. El Halcón perdió un solo encuentro en el Clausura y viene de empatar 1-1 con Newell’s, después de haber comenzado abajo en el marcador. El equipo de Florencio Varela sabe que una victoria lo colocará directamente como líder del grupo con once puntos, desplazando a Barracas al segundo lugar, lo que le añade un condimento especial al choque.
Más allá de la importancia de los tres puntos, ambos entrenadores planean poner lo mejor que tienen a disposición, conscientes de que este tipo de enfrentamientos pueden marcar el rumbo de la competencia. El clima que se vivirá en el “Chiqui” Tapia estará cargado de expectativa, con hinchas que sueñan con ver a su equipo dar un paso firme hacia la clasificación a los playoffs y, sobre todo, acercarse al gran anhelo de jugar la Libertadores 2026.
Barracas Central vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Barracas Central vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 15:30.
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports Premium.
