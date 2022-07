Dream Team: a 30 años del mejor equipo de la historia de básquet

Dream Team NBA.jpg

Borislav Stankovic, por entonces presidente de FIBA, propuso que los jugadores profesionales pudieran participar en los Juegos. Hubo conversaciones entre el español Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, y David Stern, comisionado de la NBA, que al principio no lo tuvo nada claro. Le preocupaba el impacto que pudiera tener la presencia de sus estrellas en un evento como los Juegos. "No creímos que fuese a convertirse en el fenómeno que fue. Le dijimos a la FIBA que no estábamos entusiasmados con la idea", reconoció.

El 7 de abril de 1989, FIBA llevó a cabo una votación sobre este complejo asunto. Por 56 a 13, se decidió que los jugadores de la NBA pudieran disputar la cita olímpica.

EL DREAM TEAM