River vs. Aldosivi, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Eduardo Coudet vuelve a la competencia oficial este viernes en Salta, donde buscará meterse en los octavos de final.
River volverá a disputar un partido oficial después del receso por el Mundial 2026 y este viernes afrontará un nuevo desafío en la Copa Argentina 2026. Desde las 21:45, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet se medirá con Aldosivi en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final del certamen, con la misión de comenzar el segundo semestre con una victoria que le permita seguir en carrera.
El compromiso marcará el estreno competitivo del Millonario tras una pretemporada en la que el entrenador comenzó a darle forma a su equipo y a incorporar a los refuerzos que llegaron durante el mercado de pases. Además, será la oportunidad para observar en acción a varios futbolistas que buscarán ganarse un lugar dentro de la estructura titular.
La Banda Roja llega al compromiso luego de disputar un amistoso internacional frente a Flamengo en Portugal. En el Estadio Do Algarve igualó 2-2 con el conjunto brasileño, en un partido donde Sebastián Driussi convirtió los dos goles del equipo argentino. Del otro lado marcaron Lino y Bruno Henrique para el Mengão, mientras que Santiago Beltrán tuvo una actuación destacada bajo los tres palos y fue una de las figuras del encuentro.
Sin embargo, el panorama cambió pocos días después de ese ensayo. Driussi sufrió un desgarro que lo dejó al margen del debut oficial y obligó a Eduardo Coudet a modificar sus planes para el ataque. En ese contexto, la pelea por acompañar a Facundo Colidio quedó abierta. Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, dos de las incorporaciones más importantes del mercado, aparecen como alternativas para ocupar ese lugar.
De todos modos, quien corre con ventaja para ser titular es Joaquín Freitas. El delantero realizó prácticamente toda la pretemporada junto al resto del grupo y logró convencer al cuerpo técnico, que analiza darle la responsabilidad desde el inicio en un partido de eliminación directa.
Enfrente estará un Aldosivi que intentará convertirse en una de las sorpresas de la Copa Argentina. El conjunto marplatense llega golpeado luego de un muy flojo primer semestre, en el que no consiguió victorias durante el Torneo Apertura y quedó comprometido en la pelea por la permanencia. Los dirigidos por Israel Damonte son conscientes de que su principal objetivo de la temporada pasa por conservar la categoría, aunque saben que un buen resultado frente a River representaría un fuerte impulso desde lo anímico y deportivo.
El conjunto dividido por el "Chacho" intentará imponer la jerarquía de su plantel y comenzar el segundo semestre con una actuación convincente, mientras que el "Tiburón" apostará a dar el golpe y eliminar a uno de los máximos candidatos de la competencia.
River vs. Aldosivi, por la Copa Argentina 2026: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
River vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 21:45.
- Estadio: Padre Martearena de Salta.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- TV: TyC Sports.
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