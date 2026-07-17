River vs. Aldosivi, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

Enfrente estará un Aldosivi que intentará convertirse en una de las sorpresas de la Copa Argentina. El conjunto marplatense llega golpeado luego de un muy flojo primer semestre, en el que no consiguió victorias durante el Torneo Apertura y quedó comprometido en la pelea por la permanencia. Los dirigidos por Israel Damonte son conscientes de que su principal objetivo de la temporada pasa por conservar la categoría, aunque saben que un buen resultado frente a River representaría un fuerte impulso desde lo anímico y deportivo.

Foto: @RiverPlate

El conjunto dividido por el "Chacho" intentará imponer la jerarquía de su plantel y comenzar el segundo semestre con una actuación convincente, mientras que el "Tiburón" apostará a dar el golpe y eliminar a uno de los máximos candidatos de la competencia.

River vs. Aldosivi, por la Copa Argentina 2026: probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

River vs. Aldosivi: otros datos