Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO River vs. Aldosivi por Copa Argentina
Se juega este viernes River vs. Aldosivi, en un partido clave por la Copa Argentina 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
River regresa a la competencia oficial tras el receso mundialista y este viernes, a las 21:45, chocará contra Aldosivi en el estadio Padre Martearena de Salta por los 16avos de final. El partido marcará el debut formal del Millonario en el semestre y la primera prueba competitiva para el DT Eduardo Coudet tras la pretemporada.
El equipo llega entonado luego de empatar 2-2 en un amistoso ante Flamengo en Portugal, donde se destacó el arquero Santiago Beltrán. Sin embargo, el "Chacho" sufrió una baja sensible: Sebastián Driussi, autor de los dos goles en ese ensayo, se desgarró y quedó descartado. Su reemplazante en el ataque junto a Facundo Colidio saldrá entre los refuerzos Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, aunque quien corre con ventaja para ser titular es Joaquín Freitas.
Por su parte, Aldosivi buscará dar el golpe en medio de un presente delicado. El conjunto marplatense, dirigido por Israel Damonte, viene de un flojo primer semestre sin victorias en el torneo local y pelea por mantener la categoría. Aunque su prioridad es la permanencia, el "Tiburón" intentará aprovechar este cruce como un fuerte impulso anímico para lo que resta del año.
River vs. Aldosivi, por la Copa Argentina 2026: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Cómo ver River vs. Aldosivi por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Dependiendo de tu servicio de cable, estos son los canales sintonizados:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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