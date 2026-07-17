Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO River vs. Aldosivi por Copa Argentina

El equipo llega entonado luego de empatar 2-2 en un amistoso ante Flamengo en Portugal, donde se destacó el arquero Santiago Beltrán. Sin embargo, el "Chacho" sufrió una baja sensible: Sebastián Driussi, autor de los dos goles en ese ensayo, se desgarró y quedó descartado. Su reemplazante en el ataque junto a Facundo Colidio saldrá entre los refuerzos Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, aunque quien corre con ventaja para ser titular es Joaquín Freitas.