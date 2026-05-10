Batacazo de Unión: eliminó a Independiente Rivadavia del Torneo Apertura
En un partido vibrante, Unión dio el gran golpe en Mendoza al vencer por 2 a 1 a la Lepra. El equipo de Madelón avanzó a los cuartos de final.
El equipo que más puntos sumó en la fase regular se despidió rápidamente del campeonato. En el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, Unión de Santa Fe dio el gran batacazo de los octavos de final al derrotar por 2 a 1 a Independiente Rivadavia en un partido sumamente disputado.
Cómo fue el triunfazo de Unión en el Torneo Apertura
El encuentro comenzó trabado, pero a los 33 minutos de la primera mitad, la visita logró la apertura del marcador gracias a una potente volea de Brahian Cuello tras una buena combinación ofensiva. Ya en el complemento, Cristian Tarragona amplió la ventaja para el Tatengue luego de una gran corrida y asistencia de Mateo Del Blanco.
El elenco conducido por Alfredo Berti, que llegaba como el gran favorito tras su destacada labor en la primera instancia y en la Copa Libertadores, empujó sin ideas claras y llegó al ansiado descuento a través de Sartori. A pesar de los intentos locales y el empuje de su gente, el arquero Mansilla respondió con total seguridad para sostener el valioso triunfo.
De esta manera, el conjunto santafesino dejó en el camino a uno de los equipos más regulares del certamen, resistió los minutos finales y se metió entre los ocho mejores. En la etapa de cuartos de final, deberá enfrentarse a Belgrano de Córdoba.
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