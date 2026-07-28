Batalla campal en la liga de San Nicolás: patearon a un jugador que tenía a su hijo en brazos
La pelea se desató tras la definición por penales entre Regatas y La Emilia. Hubo corridas, trompadas, patadas y un kinesiólogo terminó hospitalizado.
La final de la liga de fútbol de San Nicolás terminó en una batalla campal entre jugadores, cuerpos técnicos y auxiliares de Regatas y La Emilia.
La violencia estalló minutos después de que Regatas se impusiera 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Las imágenes registradas en el estadio muestran a un futbolista de La Emilia propinándole una patada por la espalda a un rival que abrazaba a su pequeño hijo, hecho que desencadenó la batalla campal.
"Fue una locura. Una reacción de un jugador de La Emilia que dijo que uno de los jugadores de Regatas le había hecho gestos a la tribuna, pero tampoco era al que le pegó. Corrió 30 metros para pegarle una patada de atrás cuando nuestro jugador estaba abrazando a su hijo. Por poco no le pega al nene", relató Ignacio Baldarenas, presidente de Regatas de San Nicolás, en diálogo con TN.
Además, aseguró que "no había pasado nada en el partido para una reacción así" y reveló que el kinesiólogo de Regatas terminó internado tras intentar separar a los involucrados en la pelea.
"Fue a tratar de separar y recibió cinco patadas en la cabeza y terminó con una conmoción. Perdió el conocimiento y tuvo vómitos. Por precaución se lo llevó al hospital, donde le hicieron una placa y una tomografía", detalló.
Y agregó: "Quedó en observación esa noche. Después le hicieron una nueva resonancia y este martes recibió el alta después del mediodía. Tiene que hacerse controles con un neurólogo",.
Por otra parte, el dirigente señaló que el encuentro contó con un operativo integrado por 85 efectivos policiales y lamentó que los incidentes fueran protagonizados por los propios participantes del partido: "Estamos viviendo una locura en el fútbol".
En tanto, destacó que los dirigentes de La Emilia, las autoridades de la Liga Nicoleña y los árbitros se pusieron a disposición para colaborar con los agredidos.
El comunicado de La Emilia
Tras los graves incidentes, el Club Social y Deportivo La Emilia difundió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia ocurridos al término de la final del Torneo Apertura "Jorge Piaggio".
"Desde el Club Social y Deportivo La Emilia expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos al finalizar la final del Torneo Apertura 'Jorge Piaggio', disputada frente al Club Regatas. Nuestra institución entiende al deporte como un espacio de formación, respeto, compañerismo e inclusión. Los valores que promovemos día a día, tanto dentro como fuera del campo de juego, son incompatibles con cualquier manifestación de violencia, por lo que rechazamos categóricamente este tipo de conductas. Del mismo modo, repudiamos toda acción, expresión o actitud que incite, promueva o aliente la violencia, entendiendo que estas conductas también atentan contra los principios y valores que defendemos como institución".
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