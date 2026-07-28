Batalla campal en la liga de San Nicolás: patearon a un jugador que tenía a su hijo en brazos

Y agregó: "Quedó en observación esa noche. Después le hicieron una nueva resonancia y este martes recibió el alta después del mediodía. Tiene que hacerse controles con un neurólogo",.

Por otra parte, el dirigente señaló que el encuentro contó con un operativo integrado por 85 efectivos policiales y lamentó que los incidentes fueran protagonizados por los propios participantes del partido: "Estamos viviendo una locura en el fútbol".

En tanto, destacó que los dirigentes de La Emilia, las autoridades de la Liga Nicoleña y los árbitros se pusieron a disposición para colaborar con los agredidos.

El comunicado de La Emilia

Tras los graves incidentes, el Club Social y Deportivo La Emilia difundió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia ocurridos al término de la final del Torneo Apertura "Jorge Piaggio".

"Desde el Club Social y Deportivo La Emilia expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos al finalizar la final del Torneo Apertura 'Jorge Piaggio', disputada frente al Club Regatas. Nuestra institución entiende al deporte como un espacio de formación, respeto, compañerismo e inclusión. Los valores que promovemos día a día, tanto dentro como fuera del campo de juego, son incompatibles con cualquier manifestación de violencia, por lo que rechazamos categóricamente este tipo de conductas. Del mismo modo, repudiamos toda acción, expresión o actitud que incite, promueva o aliente la violencia, entendiendo que estas conductas también atentan contra los principios y valores que defendemos como institución".