La sorpresiva foto de Juanfer Quintero tras dejar River con dardos a Chacho Coudet

Lejos de los roces futbolísticos y las polémicas que marcaron sus últimos días en el club, la aparición junto a su "padre futbolístico" —con quien cosechó sus mayores glorias internacionales, incluida la histórica final de Madrid en 2018— volvió a encender la devoción de los hinchas en las plataformas digitales, que interpretaron la storie como una muestra de lealtad hacia el Muñeco en medio de un presente profesional lleno de interrogantes.