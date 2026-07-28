La sorpresiva foto de Juanfer Quintero tras dejar River con dardos a Chacho Coudet
Tras su salida del Millonario en medio de fuertes cortocircuitos con el DT y una rescisión de común acuerdo, el enganche compartió una particular postal.
Mientras disfruta de su descanso, Juanfer Quintero utilizó sus redes sociales para sacudir el ámbito digital con una imagen que rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de especulaciones entre los simpatizantes de River, tras su reciente salida con explosivas declaraciones contra el actual entrenador Chacho Coudet.
Las aguas continúan turbulentas en el universo riverplatense, pero en las últimas horas un destello de complicidad futbolera acaparó todas las miradas.
Este martes, el mediocampista colombiano publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde se lo ve sonriente y compartiendo un momento de relax nada menos que junto a Marcelo Gallardo, ambos disfrutando de unas vacaciones en la ciudad de Miami.
Para acompañar la postal, el volante optó por la sencillez de un emoji en forma de corazón, evidenciando el profundo vínculo que lo une al exitoso director técnico. Alguna vez dijo que el DT era como "un padre" para él.
Juanfer Quintero: una salida conflictiva y el adiós de Chacho Coudet
La publicación llega en un momento sumamente particular para el talentoso zurdo. Su salida de River se consumó de manera abrupta tras una rescisión de contrato de común acuerdo, precipitada luego de que el jugador lanzara duras declaraciones públicas contra el cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet, un cortocircuito que terminó por dinamitar los puentes y sentenciar su ciclo en la institución de Núñez.
Lejos de los roces futbolísticos y las polémicas que marcaron sus últimos días en el club, la aparición junto a su "padre futbolístico" —con quien cosechó sus mayores glorias internacionales, incluida la histórica final de Madrid en 2018— volvió a encender la devoción de los hinchas en las plataformas digitales, que interpretaron la storie como una muestra de lealtad hacia el Muñeco en medio de un presente profesional lleno de interrogantes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario