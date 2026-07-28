Tigre cayó de local con Nacional pero avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Luego del contundente 3-0 obtenido como visitante, el equipo argentino sufrió pero avanzó de fase, donde ya esperaba Montevideo City Torque.
Tigre superó este martes una de las noches más importantes de su temporada cuando logró consumar la eliminación de Nacional de Uruguay y la consecuente clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
En el estadio José Dellagiovanna, por el encuentro de vuelta de los playoffs, el "Matador" sufrió pero pudo defender la amplia ventaja obtenida hace una semana en Montevideo. El conjunto de Victoria llegaba con un panorama muy favorable para avanzar a los octavos de final del certamen continental.
De todos modos, la visita llegó a ponerse 2-0 en el primer tiempo, con los tantos de Gómez y Maximiliano Silvera; pero Santi López alcanzó a descontar a 8 minutos del final para decretar la clasificación a octavos de final.
El equipo argentino dio una verdadera muestra de autoridad en el partido disputado en el Gran Parque Central. Desde el comienzo impuso condiciones y construyó una victoria por 3-0 que lo dejó a un paso de meterse entre los 16 mejores de la competencia. Con ese resultado, pudo afrontar la revancha con mayor tranquilidad.
En cuanto a la actualidad futbolística, el "Matador" preservó a varios de sus habituales titulares durante el fin de semana para priorizar el compromiso internacional. Con una formación alternativa, cayó por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del Torneo Clausura, una derrota que no modificó el foco principal del plantel, centrado completamente en la Copa Sudamericana.
Como ganador de esta llave, Tigre se medirá en los octavos de final con Montevideo City Torque, otro equipo uruguayo que aguardaba por conocer a su próximo adversario en la Copa Sudamericana.
Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Flavio De Souza (BRA).
- VAR: Wagner Reway (BRA).
- TV: ESPN.
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