Tigre cayó de local con Nacional pero avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

En cuanto a la actualidad futbolística, el "Matador" preservó a varios de sus habituales titulares durante el fin de semana para priorizar el compromiso internacional. Con una formación alternativa, cayó por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del Torneo Clausura, una derrota que no modificó el foco principal del plantel, centrado completamente en la Copa Sudamericana.