Central Córdoba vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba.

Por su parte, el "Granate" buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ya consiguió el pase a los octavos de final del Clausura y ocupa el quinto puesto de la Zona A, con 25 puntos.