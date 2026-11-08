Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Lanús por Internet

Central Córdoba y Lanús se miden este domingo, desde las 19.30, en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.