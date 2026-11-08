Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Lanús por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Lanús por el Torneo Clausura.
Central Córdoba y Lanús se miden este domingo, desde las 19.30, en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
El "Ferroviario" viene de perder ante Platense y acumula 11 partidos consecutivos sin victorias. Además, se quedó sin director técnico tras la salida de Sebastián Domínguez, quien dejó su cargo luego de apenas tres meses al frente del plantel. Para este encuentro, la conducción interina estará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.
Por otro lado, el "Granate" buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ya consiguió el pase a los octavos de final del Clausura y ocupa el quinto puesto de la Zona A, con 25 puntos.
Formaciones de Central Córdoba vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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