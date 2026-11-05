Central Córdoba se quedó sin técnico: Sebastián Domínguez se fue a una fecha del final
Sebastián Domínguez dejó Central Córdoba tras 13 partidos, con el Ferroviario último en la Zona A, y dos interinos dirigirán ante Lanús.
Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Acordó con la dirigencia terminar su ciclo a una fecha del final del Torneo Clausura 2026, en medio de la crisis deportiva del Ferroviario. El exdefensor había llegado para reemplazar a Lucas Pusineri y estuvo en el cargo apenas tres meses.
La salida se definió en una reunión con los dirigentes. Después, el club confirmó en un comunicado que Domínguez y su cuerpo técnico “dejaron de formar parte de la institución” y le agradeció el trabajo realizado.
Los números de Sebastián Domínguez en Central Córdoba
En Santiago del Estero dirigió 13 partidos, con dos triunfos, cuatro empates y siete derrotas: sumó 10 de los 39 puntos que disputó, un 25,6% de efectividad. El presente del equipo explica la decisión:
- Zona A del Clausura: último, con 10 puntos.
- Tabla anual: 27º, con 23 unidades, por delante solo de Deportivo Riestra y de los descendidos Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.
- Promedios: también en el 27º puesto, una posición que lo deja comprometido en la pelea por la permanencia de la próxima temporada.
Quiénes dirigirán a Central Córdoba ante Lanús
En la última fecha del Clausura, el domingo 8 de noviembre, el Ferroviario enfrentará a Lanús con un cuerpo técnico interino. El club informó que el plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para ese partido.
Después de ese cierre, la dirigencia deberá elegir al reemplazante definitivo. El nuevo técnico tendrá que armar un equipo que arrancará la próxima temporada en la zona baja de los promedios.
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