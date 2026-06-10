Australia vs. Turquía por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Australia y Turquía se miden este domingo en el estadio BC Place de Vancouver. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Australia y Turquía se enfrentan este domingo en el estadio BC Place, en el inicio del Grupo D del Mundial 2026. El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela.
El encuentro comenzará a la 01:00 (hora de Argentina) y será televisado por DSports y TyC Sports. El resto del grupo está compuesto por la anfitriona Estados Unidos y Paraguay.
En la previa, el seleccionado oceánico, que disputará su séptima Copa del Mundo, encadenó cuatro derrotas en amistosos durante su preparación para la máxima cita del fútbol, aunque cortó esa racha el pasado sábado, cuando empató 1 a 1 frente a Suiza en su último ensayo antes del debut.
Del otro lado, Turquía, que no dice presente en el torneo desde Corea-Japón 2002, aterriza con un presente más sólido: selló su clasificación al Mundial tras superar el repechaje y luego mostró buen nivel en los amistosos, que incluye una goleada ante Macedonia del Norte y un triunfo ajustado frente a Venezuela.
En el historial entre ambos seleccionados hay pocos antecedentes: se cruzaron únicamente en dos amistosos disputados en 2004 en Australia, ambos con victoria para el conjunto europeo.
Formaciones de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026
Australia: Patrick Beach; Harry Souttar, Lucas Herrington, Alessandro Circati; Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Kai Trewin, Aziz Behich; Cristian Volpato, Nestory Irankunda; Tete Yengi. DT: Tony Popovic.
Turquía: Uurcan Çakr; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakc, Eren Elmal; smail Yüksek, Orkun Kökçü, rfan Can Kahveci; Arda Güler, Bar Alper Ylmaz, Deniz Gül. DT: Vincenzo Montella.
Horario y televisación
- Fecha: 14 de junio
- Horario: 01.00 (hora de Argentina)
- Estadio: BC Place de Vancouver
- Árbitro: Jesús Valenzuela
- TV: TyC Sports y DSports
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