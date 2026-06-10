Australia vs. Turquía por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Turquía, que no dice presente en el torneo desde Corea-Japón 2002, aterriza con un presente más sólido: selló su clasificación al Mundial tras superar el repechaje y luego mostró buen nivel en los amistosos, que incluye una goleada ante Macedonia del Norte y un triunfo ajustado frente a Venezuela.

En el historial entre ambos seleccionados hay pocos antecedentes: se cruzaron únicamente en dos amistosos disputados en 2004 en Australia, ambos con victoria para el conjunto europeo.

Formaciones de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

Australia: Patrick Beach; Harry Souttar, Lucas Herrington, Alessandro Circati; Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Kai Trewin, Aziz Behich; Cristian Volpato, Nestory Irankunda; Tete Yengi. DT: Tony Popovic.

Turquía: Uurcan Çakr; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakc, Eren Elmal; smail Yüksek, Orkun Kökçü, rfan Can Kahveci; Arda Güler, Bar Alper Ylmaz, Deniz Gül. DT: Vincenzo Montella.

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