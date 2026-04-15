Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid y avanzó a las semifinales de Champions League

Arda Güler, al minuto, le da vida al Real Madrid en la serie:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044492291960603004?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



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Aleksandar Pavlovi igualó el encuenttro a los seis minutos para el conjunto bávaro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044493738823573791?s=20&partner=&hide_thread=false Y AHORA... ¡¿QUÉ HIZO LUNIN?! ¡PAVLOVIC METIÓ EL CABEZAZO Y PUSO EL 1-1 DE BAYER MÚNICH VS. REAL MADRID Y SERIE 3-2 PARA LOS BÁVAROS! Pónganse cómodos..



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GOLAZO de Arda Güler para empatar el serie en Alemania:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044499388869832945?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LOCURA TOTAL DE ARDA!!! ¡¡IMPRESIONANTE GULER AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE PARA EL 2-1 DE REAL MADRID Y EL 3-3 GLOBAL VS. BAYERN MÚNICH!!



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Harry Kane igualó el encuentro a los 38 del primer tiempo en un cruce apasionante:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044501531328692392?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡OTRO GOLAZO PARA EMPATAR!! Tremenda pelota de Upamecano para que Harry Kane defina como sabe y anote el 2-2 (4-3 global) para Bayern Múnich.



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Gran contra de Madrid y gol de Mbappé para el 3-2 del visitante:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044502665711821160?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ES EL PARTIDO DEL AÑO!!! ¡¡ASISTENCIA DE VINI Y GOL DE MBAPPÉ PARA EL 3-2 (4-4 GLOBAL) DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!!



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Golazo de Luis Díaz a los 43 minutos del segundo tiempo para darle la clasificación al Bayern:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044519079147372909?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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Michael Olise sentenció el resultado con un tremendo golazo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044520910170800145?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡A COLOCAAAAAAAAR!! ¡¡GOLAZO DE OLISE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN DE BAYERN MÚNICH A SEMIS ANTE REAL MADRID!!



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Bayern Múnich vs. Real Madrid: formaciones

Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany .

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. . Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Bayern Múnich vs. Real Madrid: otros datos

Hora: 16.00.

16.00. Estadio: Allianz Arena, Múnich.

Allianz Arena, Múnich. Árbitro: Slavko Vini (SVN).

Slavko Vini (SVN). VAR: Pol van Boekel (NED).

Pol van Boekel (NED). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.