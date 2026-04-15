Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid y avanzó a las semifinales de Champions League
En un duelo inolvidable que tuvo de todo, el conjunto bávaro se impuso ante el Merengue y aprovechó la ventaja de la ida. Luis Díaz fue el héroe de la clasificación y ahora se viene el PSG de Mbappé.
La Champions League volvió a regalar una noche para la historia. En un Allianz Arena que fue una caldera, el Bayern Múnich se impuso 4-3 ante Real Madrid en un partido frenético. Gracias al triunfo 2-1 obtenido en el Santiago Bernabéu, el equipo alemán selló su pase a las semifinales con un global de 6-4, dejando en el camino al máximo ganador de la competición.
El partido arrancó a mil revoluciones. Antes del minuto de juego, la joya turca Arda Güler puso el 1-0 para el Madrid y encendió la ilusión de la remontada. Sin embargo, el Bayern reaccionó rápido y a los 6 minutos Aleksandar Pavlovi puso el empate. El Merengue no se quedó atrás y nuevamente el turco, con un golazo a los 29, adelantó a la visita. Pero la jerarquía de Harry Kane apareció a los 38 para poner el 2-2 en un cruce que no daba respiro a los espectadores.
En el final del primer tiempo, una contra letal terminó en gol de Kylian Mbappé, poniendo el 3-2 que llevaba la serie al tiempo suplementario. El clima se puso aún más tenso cuando a los 41 minutos del segundo tiempo, Eduardo Camavinga vio la tarjeta roja, dejando al equipo español con diez hombres en el momento más crítico.
Cuando el partido se moría y el Madrid resistía para ir al alargue, apareció el colombiano Luis Díaz: a los 43 minutos, el extremo conectó un remate certero para el 3-3 definitivo que desató la locura en Múnich y le dio la clasificación directa a los bávaros. Luego, Michael Olise sentenció el resultado con un tremendo golazo.
Con este resultado, el Bayern Múnich ya tiene rival confirmado para las semifinales: el PSG. El conjunto francés viene de eliminar sin atenuantes al Liverpool con un contundente global de 4-0.
Arda Güler, al minuto, le da vida al Real Madrid en la serie:
Aleksandar Pavlovi igualó el encuenttro a los seis minutos para el conjunto bávaro:
GOLAZO de Arda Güler para empatar el serie en Alemania:
Harry Kane igualó el encuentro a los 38 del primer tiempo en un cruce apasionante:
Gran contra de Madrid y gol de Mbappé para el 3-2 del visitante:
Golazo de Luis Díaz a los 43 minutos del segundo tiempo para darle la clasificación al Bayern:
Michael Olise sentenció el resultado con un tremendo golazo:
Bayern Múnich vs. Real Madrid: formaciones
- Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.
- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Bayern Múnich vs. Real Madrid: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Allianz Arena, Múnich.
- Árbitro: Slavko Vini (SVN).
- VAR: Pol van Boekel (NED).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario