La difícil negociación por los juveniles argentinos en Europa de cara al Mundial Sub-20
Diego Placente ultima la lista para Chile, pero varios clubes europeos no quieren ceder a sus figuras y Argentina podría llegar con bajas sensibles.
El próximo 27 de septiembre dará inicio el Mundial Sub-20 de Chile y la Selección Argentina afronta horas decisivas para conformar la lista definitiva. Diego Placente ya presentó una convocatoria preliminar, pero la gran incógnita pasa por los futbolistas que militan en Europa y que dependen de la voluntad de sus clubes, los cuales no tienen obligación de liberarlos al tratarse de un torneo no incluido en el calendario FIFA.
Esa situación deja a la Albiceleste con más dudas que certezas. El caso más resonante es el de Franco Mastantuono. El talentoso mediapunta del Real Madrid fue declarado intransferible para el certamen por Xabi Alonso, quien remarcó públicamente que el juvenil seguirá en España para cumplir con los compromisos del primer equipo.
Así, Argentina pierde a una de sus joyas más prometedoras y la primera baja confirmada. En una línea similar, Valentín Carboni insistió con Genoa para poder estar, pero el club italiano negó la solicitud y, por ahora, no se moverá de esa postura.
Otro de los que ve complicada su presencia es Aaron Anselmino, hoy en Borussia Dortmund. El defensor, que llegó recientemente al club alemán, se encuentra lesionado y su recuperación coincide con un momento clave para el plantel, lo que lo aleja del Mundial.
Tampoco hay buenas noticias para Gianluca Prestianni: el Benfica le otorgó continuidad en la primera plantilla y no tiene previsto liberarlo. A esta lista se suma Tomás Pérez, mediocampista del Porto, que fue convocado en primera instancia pero debió regresar anticipadamente a Portugal por la seguidilla de lesiones en su equipo.
Tienen fe: los jugadores que SI podrían estar en el Mundial Sub-20
En contrapartida, hay casos en los que la negociación sigue abierta: Julio Soler, lateral del Bournemouth, mantiene serias chances de recibir la autorización y Claudio "Diablito" Echeverri, recientemente incorporado al Bayer Leverkusen, todavía no está descartado. En el entorno del jugador confían en que el club alemán pueda flexibilizar su postura en los próximos días.
A todo esto se suma la dificultad con los juveniles que juegan en Argentina. Maher Carrizo es uno de los nombres en duda debido a que Vélez lo necesita en la Copa Libertadores. Lo mismo sucede con jóvenes de River, Estudiantes y Lanús, que podrían ser retenidos si sus equipos lo consideran indispensable.
Con este panorama, la Albiceleste podría llegar a Chile con un plantel diezmado, aunque Placente mantiene la esperanza de cerrar algunas gestiones a contrarreloj.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario