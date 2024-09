image.png

Bazán Vera se cruzó con dos periodistas que lo criticaron por el presente de Almirante Brown y tenían el micrófono prendido

Durante el programa partidario "UniAlmirante", emitido por Radio Universidad de La Matanza, los periodistas José Manuel Gallego Fernández y Fernando Fuentes no escatimaron en críticas hacia la gestión del técnico, cuestionando tanto sus decisiones tácticas como la dirección del equipo. Sin embargo, el incidente se tornó aún más intenso cuando, al no percatarse de que el micrófono seguía abierto, los comunicadores expresaron opiniones duras sobre el desempeño del DT que luego se comunicó para salir al aire a defenderse.

"Ustedes están hablando y dicen cosas que no son. ¿Ustedes con quién creen que están hablando? ¿Ustedes se creen que soy un 4 de copas? ¿Ustedes se creen que yo no tengo las pelotas para armar, poner y sacar a cualquier jugador para jugar como yo creo que tiene que salir a jugar Almirante Brown? Ustedes para decir algo así tienen que saber bien, sino me tienen que llamar y yo les digo. Yo hablo con el presidente (Maximiliano Levy) de fútbol, ¡cómo no voy a hablar con el presidente del club! Pero que me diga a quién tengo que poner y a quién sacar, ustedes están re equivocados", inició el DT, visiblemente enojado por lo sucedido.

Luego, agregó: "¿Ustedes creen que la personalidad que yo tuve como jugador no la tengo como entrenador? ¿En qué se basan para decir de que a mí me imponen, me arman y me dicen quién tiene que entrar o salir? El equipo juega con los jugadores que yo decido. Y si el equipo juega bien o mal es responsabilidad mía. ¿De dónde sacan que a mí me arman o me imponen? ¿De dónde lo sacaron? ¿Con quién se creen que están hablando? ¿Creen que soy un títere? Para hablar tienen que tener mucho cuidado".

"Si ahora no tienen tiempo, voy mañana y hablo personalmente. Me preguntan y les contesto todo, como tiene que ser. ¿Ustedes se creen dueños de la verdad? Bueno, se filtró… No, están ensuciando mi apellido. ¿Quiénes se creen que son para hablar así de mí? Yo a ustedes ni los jodo. Ni digo si son buenos o malos, si relatan bien o mal. Si los escuchan 50 personas o 50 mil. No soy un 4 de copas, soy Bazán Vera. A mí me tienen que respetar. Hablo con el presidente, como cualquier técnico. ¿Ahora no se puede debatir con el presidente? ¿Qué clase de periodistas son?", cerró con mucha bronca.

