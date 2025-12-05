Bebeto se rindió ante la pasión de la hinchada de Boca en el Mundial de Clubes: "Quedé impresionado"

Su testimonio, sencillo pero contundente, volvió a poner en relieve el fenómeno que protagonizó la parcialidad xeneize durante el reciente Mundial de Clubes 2025. En su diálogo, afirmó que intenta no entrar en la eterna discusión sobre cuál hinchada es más fervorosa, aunque sí remarcó que la actitud de la afición boquense lo dejó sin palabras. Recordó que asistió y pudo observar de cerca el comportamiento de los fanáticos azules y oro en Miami, donde colmaron tribunas y sostuvieron el aliento con intensidad desde el primer minuto hasta el pitazo final.