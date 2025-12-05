Bebeto se rindió ante la pasión de la hinchada de Boca en el Mundial de Clubes: "Quedé impresionado"
El campeón del mundo con Brasil remarcó la energía constante de la hinchada del Xeneize y confesó que lo sorprendió el apoyo incondicional incluso en la derrota.
En la antesala del sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., Bebeto volvió a ocupar el centro de la escena al hablar con TyC Sports. A sus 61 años, el exdelantero brasileño recordado por su enorme influencia en el título mundial de 1994 analizó el presente de la Verdeamarelha, comparó la pasión de argentinos y brasileños y terminó dedicando palabras de fuerte elogio a la gente de Boca.
Su testimonio, sencillo pero contundente, volvió a poner en relieve el fenómeno que protagonizó la parcialidad xeneize durante el reciente Mundial de Clubes 2025. En su diálogo, afirmó que intenta no entrar en la eterna discusión sobre cuál hinchada es más fervorosa, aunque sí remarcó que la actitud de la afición boquense lo dejó sin palabras. Recordó que asistió y pudo observar de cerca el comportamiento de los fanáticos azules y oro en Miami, donde colmaron tribunas y sostuvieron el aliento con intensidad desde el primer minuto hasta el pitazo final.
“Yo lo vi a Boca Juniors y quedé impresionado. Me impresionó porque todo el tiempo la hinchada estaba gritando, incentivar al equipo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando terminó el partido no silbó, obvio que todos tristes pero todo el tiempo apoyando al equipo. Es impresionante, me impresionó la hinchada de Boca”, relató, respetando cada una de sus palabras exactas.
El exgoleador profundizó en su mirada respecto del fenómeno argentino dentro de los estadios. Explicó que la hinchada xeneize proyecta una identidad propia basada en la fidelidad, el colorido y el aliento ininterrumpido, algo que, según señaló, trasciende resultados y convierte cada presentación en un espectáculo paralelo.
Para él, esa energía explica por qué el club argentino sigue generando repercusión en todas partes del mundo y cómo sus simpatizantes logran destacarse incluso cuando comparten escenario con aficiones masivas como la del Flamengo. La actuación de los fans xeneizes en Estados Unidos continúa siendo tema de conversación internacional. Miles de hinchas viajaron para ver al equipo dirigido por Miguel Ángel Russo en un torneo que, una vez más, los mostró entre los más numerosos y ruidosos de la competencia.
Boca fue uno de los pocos clubes en agotar localidades, transformando los encuentros ante Benfica y Bayern Múnich en fiestas propias, pese al empate y la derrota que marcaron su camino. Para Bebeto, ese comportamiento resume por qué la pasión xeneize se mantiene como una de las más potentes del planeta y por qué su recuerdo permanece tan vívido a la distancia.
