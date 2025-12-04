La fuerte decisión que tomó Argentinos Juniors sobre el futuro de Chiquito Romero
El Bicho decidió marginar al experimentado arquero y no contará con él la próxima temporada: todos los detalles.
A horas del duelo entre Boca y Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en La Bombonera dónde el equipo de Claudio Úbeda se terminó imponiendo por 1-0, el foco estuvo puesto sobre Sergio “Chiquito” Romero, pero no por cuestiones futbolísticas. El arquero, que había llegado hace apenas unas semanas para cubrir la baja por lesión de Diego Rodríguez y reforzar al Bicho en la recta final del año, quedó completamente marginado del plantel profesional.
Todo parecía indicar que Romero terminaría la temporada en Argentinos tras rescindir rápidamente su vínculo con Boca, donde ya no era tenido en cuenta. Su objetivo era pelear por la Copa Argentina 2025. Sin embargo, su estadía en La Paternal fue mucho más corta de lo esperado. La dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Diez decidieron prescindir del experimentado arquero para lo que resta del año y confirmaron que no continuará en 2026.
La determinación, que sorprendió a muchos de sus hinchas teniendo en cuenta que su llegada se había dado hace muy poco tiempo, se aceleró luego de su floja actuación en la final de la Copa Argentina 2025, donde tuvo una mala respuesta en el gol de Álex Arce que abrió el marcador para Independiente Rivadavia de Mendoza y no logró destacarse en la tanda de penales, su especialidad. Desde ese partido, quedó relegado por completo en la consideración del entrenador.
Con apenas cuatro encuentros disputados, seis goles en contra y ninguna valla invicta, el ciclo de Chiquito Romero en Argentinos Juniors llega a su fin. El histórico arquero de la Selección Argentina, con pasos por Manchester United y Boca, se despide así de La Paternal tras un paso tan breve como sorpresivo.
