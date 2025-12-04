La fuerte decisión que tomó Argentinos Juniors sobre el futuro de Chiquito Romero

chiquito romero (2)

La determinación, que sorprendió a muchos de sus hinchas teniendo en cuenta que su llegada se había dado hace muy poco tiempo, se aceleró luego de su floja actuación en la final de la Copa Argentina 2025, donde tuvo una mala respuesta en el gol de Álex Arce que abrió el marcador para Independiente Rivadavia de Mendoza y no logró destacarse en la tanda de penales, su especialidad. Desde ese partido, quedó relegado por completo en la consideración del entrenador.