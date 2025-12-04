Los 11 de Claudio Úbeda para que Boca enfrente a Racing en semifinales del Torneo Clausura
El entrenador del Xeneize ultima detalles para un duelo clave por el torneo local y define el equipo que buscará la final ante la Academia.
Este jueves, en la práctica clave que el cuerpo técnico suele realizar en la Bombonera, Claudio Úbeda terminó de definir el equipo que enfrentará a Racing en las semifinales del Torneo Clausura. El DT de Boca decidió sostener a los mismos once que vencieron 1-0 a Argentinos Juniors el fin de semana pasado.
Durante la semana surgió alguna duda respecto a la continuidad de Milton Giménez, quien acumula seis partidos sin convertir y varias actuaciones deslucidas, con fallas en situaciones claras de gol. Sin embargo, el entrenador optó por respaldarlo una vez más y mantener la estructura ofensiva.
Edinson Cavani, alternativa natural en el puesto, todavía no está en condiciones óptimas para ser titular. Con esta decisión, el DT repetirá la formación por tercer partido consecutivo, priorizando el funcionamiento colectivo antes que los cambios puntuales en el ataque.
Otro foco de atención pasaba por el estado físico de Ander Herrera. El mediocampista español participó de la práctica con el equipo suplente y dejó buenas sensaciones, luego de superar una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. De esta manera, quedará concentrado desde este viernes en el Hotel Intercontinental. Alan Velasco también jugó para los suplentes y podría volver a integrar la lista, aunque su presencia dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico.
Más allá de su recuperación, resta saber si Úbeda lo considerará como variante durante el partido, teniendo en cuenta que Herrera no completó una semana plena de entrenamientos. Para ese rol, asoman alternativas como Tomás Belmonte o Williams Alarcón, ambos con ritmo de trabajo completo.
La probable formación de Boca para enfrentar a Racing por las semifinales del Torneo Clausura
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
