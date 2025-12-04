La racha que Racing intentará cortar ante Boca en La Bombonera

Desde aquel triunfo, el equipo de Avellaneda regresó seis veces al estadio Xeneize y no logró reencontrarse con la victoria. En ese período acumuló tres derrotas y dos empates sin goles, aunque en dos de esos encuentros logró marcar: el golazo de Nicolás Reniero en el 3-1 del 2023 y los tantos de Juan Fernando Quintero y Adrián Maravilla Martínez en la caída 4-2 de 2024. El antecedente más reciente es el 1-1 del pasado 9 de agosto, por el Torneo Clausura 2025.