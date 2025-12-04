La racha que Racing intentará cortar ante Boca en La Bombonera
La Academia lleva seis años sin ganar en la Brandsen 805 y buscará cortar la mala racha este domingo, en un duelo que definirá al finalista del Torneo Clausura.
Racing visitará este domingo a Boca en la Bombonera con un objetivo claro: romper una racha de seis años sin victorias en uno de los escenarios más difíciles del fútbol argentino. La última vez que la Academia salió con los tres puntos de Brandsen 805 fue en 2019, cuando un gol de Matías Zaracho definió el 1-0 en la Superliga 2019/20.
Desde aquel triunfo, el equipo de Avellaneda regresó seis veces al estadio Xeneize y no logró reencontrarse con la victoria. En ese período acumuló tres derrotas y dos empates sin goles, aunque en dos de esos encuentros logró marcar: el golazo de Nicolás Reniero en el 3-1 del 2023 y los tantos de Juan Fernando Quintero y Adrián Maravilla Martínez en la caída 4-2 de 2024. El antecedente más reciente es el 1-1 del pasado 9 de agosto, por el Torneo Clausura 2025.
Más allá de la racha actual, el historial reciente entre ambos ofrece una lectura particular: de los últimos 18 enfrentamientos, Racing ganó ocho y perdió solo tres. Sin embargo, todas esas derrotas fueron justamente en el Alberto José Armando, donde Boca sostiene una marcada supremacía histórica y dónde viene demostrando un gran nivel colectivo que ilusiona a todos sus hinchas.
Los números en la Bombonera lo reflejan con claridad: se enfrentaron 81 veces, con 38 triunfos azul y oro, 14 académicos y 29 empates. En ese lapso, Boca anotó 143 goles contra 83 de la Academia.
Un duelo decisivo rumbo a la final del Torneo Clausura 2025
El cruce que se jugará este domingo 7 de diciembre desde las 19 horas será determinante para ambos. Boca y Racing definirán quién avanza a la final del Torneo Clausura y, además, la Academia tendrá la chance de saldar una cuenta pendiente que ya lleva demasiado tiempo: volver a ganar en la Bombonera.
