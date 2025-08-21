Quiénes son los hinchas chilenos detenidos tras los brutales incidentes con la barra de Independiente
En total fueron 111 las personas que quedaron a disposición de la Justicia, todas de nacionalidad chilena. Mirá acá el listado completo.
Los graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile dejaron un total de 111 personas detenidas, todas de nacionalidad chilena, según el parte policial de este jueves por la mañana. Fueron aprehendidos por distintos delitos entre los que se incluyen atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños.
A su vez, el feroz ataque de la barrabrava de Independiente contra los hinchas de la U de Chile dejó un saldo de 19 personas heridas, quienes fueron atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital presidente Perón de Sarandí.
Al respecto, autoridades del club chileno dieron el parte oficial de los heridos, detallando que uno de ellos, identificado como Gonzalo Alfaro, de 33 años - el hincha que cayó al vacío desde la tribuna visitante - sufrió una fractura de cráneo, por lo que se encuentra hospitalizado y en grave estado de salud con riesgo vital.
Llamativamente, no hay detenidos en la barrabrava de Independiente, que fue protagonista en la brutalidad contra un pequeño puñado de hinchas de la Universidad de Chile.
La lista de los 111 detenidos de la U de Chile
- Abreu Jean, (Chi), 38 años
- Alfaro Gonzalo, (Chi), 33 años (hospitalizado con fractura de cráneo)
- Aliaga Rojas José Marcelo, (Chi), 18 años (hospitalizado)
- Aliste Sebastián, (Chi), 21 años
- Álvarez Rubén, (Chi), 20 años
- Arabena Brandon, (Chi), 27 años,
- Arancibia Enzo, (Chi), 22 años
- Arancibia Sandías Flavio Hernán, (Chi), 17 años
- Araya Manuel, (Chi), 19 años
- Arredondo Moya Isaac, (Chi), 36 años
- Arqueros Romero Juan Pablo, (Chi), 25 años
- Ávalos Maricovich Pedro Felipe, (Chi), 43 años
- Ávila Diego, (Chi), 25 años
- Bastías Rodrigo, (Chi), 33 años
- Bigorria Pérez Ericson, (Chi), 31 años
- Bravo Guerra Francisco Andrés, (Chi), 25 años
- Bravo Orellano Sebastián Alejandro, (Chi), 45 años
- Briones Catalina Monserrat, (Chi), 21 años
- Briones Jordan, (Chi), 22 años
- Caballero Ignacio Castro, (Chi), 38 años
- Cabo Pablo, (Arg), 27 años
- Cahuipán Matías, (Chi), 29 años
- Calixto Alan, (Chi), 22 años
- Cabezas Martín Caro, (Chi), 17 años
- Carlos Roñan, (Chi), 35 años
- Cartez Rosales Matías Ignacio, (Chi), 27 años
- Castillo José, (Chi), 34 años
- Céspedes Alejandro Marín, (Chi), 47 años
- Collado Cristóbal, (Chi), 19 años
- Contreras Jeremías, (Chi), 22 años
- Cortés Ricardo Emilio, (Chi), 30 años
- Díaz Rubio Sebastián Ignacio, (Chi), 30 años
- Donoso Guerra Benjamín Francisco, (Chi), 18 años
- Donoso Raúl Zalazar, (Chi), 32 años
- Durán Carrasco Juan Andrés, (Chi), 34 años
- Dylan Lincanqueo Barahona Jeremy, (Chi), 17 años
- Farías Nicolao Emilio, (Chi), 19 años
- Figueroa Mesina Nicolás, (Chi), 35 años
- Fuencelida Martín, (Chi), 18 años
- Galindo Eduardo, (Chi), 33 años
- Gálvez Pavez Paola Aarón, (Chi), 23 años
- Gallguillas Katerina, (Chi), 35 años
- Garrido Miranda, (Chi), 28 años
- Gerardo Zúñiga Valenzuela, (Chi), 30 años
- Godoy Diego, (Chi), 25 años
- Godoy Enrique, (Chi), 32 años
- González Benjamín, (Chi), 29 años
- González Jerko Antonio, (Chi), 29 años
- González Mirko, (Chi), 29 años
- González Orrazabal Carlos, (Chi), 21 años
- Huerta Edgardo, (Chi), 18 años
- Huero Cristian, (Chi), 36 años
- Leurin Vicente, (Chi), 21 años
- León Braian, (Chi), 19 años
- Lizama Valdez Ronald, (Chi), 37 años
- López Diego, (Chi), 23 años
- López Parra Valentín, (Chi), 22 años
- López Villablanca Camilo Henry, (Chi), 17 años
- Madariaga Bastián, (Chi), 24 años
- Maena Alveaya Joaquín Pablo, (Chi), 31 años
- Mandiela Luciano, (Chi), 23 años
- Martínez Ayala Cristian, (Chi), 26 años
- Martínez Braian, (Chi), 37 años
- Matamora Braian Nicolás, (Chi), 21 años
- Mena Rodríguez Nicolás Ignacio, (Chi), 30 años
- Molina Albornoz Exequiel Jeremay, (Chi), 21 años
- Montero Vega Tomás, (Chi), 25 años
- Mora Jaime Rodrigo, (Chi), 56 años (hospitalizado con fracturas en miembros inferiores)
- Mora Pablo, (Chi), 20 años (hospitalizado)
- Muñoz Arbiles Guillermo, (Chi), 19 años
- Muñoz Luciano Daniel, (Chi), 21 años
- Nahar Felipe, (Chi), 21 años
- Neira Victoria Katherine Vázquez, (Chi), 45 años
- Núñez Matías, (Chi), 27 años
- Orrazabal Rojas Carlos, (Chi), 51 años
- Ortiz Fernando, (Chi), 21 años (hospitalizado)
- Pérez Tomás, (Chi), 21 años
- Pino Orrazabal Vicentico, (Chi), 17 años
- Puebla Hernández Diego Jesús, (Chi), 41 años
- Recabal Chaparro Bruno, (Chi), 22 años
- Recabal Eduardo, (Chi), 54 años
- Rétameles Diego, (Chi), 34 años
- Reyes Mesa Carlos Andrés, (Chi), 27 años
- Riquelme Nicolás Esteban, (Chi), 38 años
- Rodríguez Agustín, (Chi), 19 años
- Rojas Martín, (Chi), 19 años
- Rojas Morán Ricardo Alfonso, (Chi), 44 años
- Salvador Aguilera Núñez, (Chi), 50 años
- Salinas Andrés, (Chi), 30 años
- Saavedra Cristian, (Chi), 27 años
- Sepúlveda Yojhan, (Chi), 23 años
- Silva Gabriel, (Chi), 31 años
- Silva Matilda Victoria Neira, (Chi), 21 años
- Silva Neira Román Andrés, (Chi), 17 años
- Soto Padilla Jesús, (Chi), 44 años
- Soto Rafaela, (Chi), 19 años
- Sotomayor Ifrain, (Chi), 36 años
- Tagle Cristopher, (Chi), 30 años
- Torres César, (Chi), 38 años (hospitalizado)
- Toro Gabriel, (Chi), 34 años
- Trujillo Diego, (Chi), 34 años
- Valdez Castro Rodrigo Nicolás, (Chi), 30 años
- Valdez Manuel, (Chi), 19 años
- Valenzuela Patricio Leandro, (Chi), 34 años (hospital)
- Valeria Blas Kurt, (Chi), 24 años
- Vásquez Enrique Hernán, (Chi), 28 años
- Vergara Esteban, (Chi), 18 años
- Vergara Matías, (Chi), 29 años
- Vergara Navarrete Brian Benjamín, (Chi), 24 años
- Villegas Juan Pablo, (Chi), 28 años
- Zúñiga Valenzuela Gerardo, (Chi), 30 años
