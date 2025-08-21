MinutoUno

Quiénes son los hinchas chilenos detenidos tras los brutales incidentes con la barra de Independiente

Deportes

En total fueron 111 las personas que quedaron a disposición de la Justicia, todas de nacionalidad chilena. Mirá acá el listado completo.

Quiénes son los hinchas chilenos detenidos tras los brutales incidentes con la barra de Independiente

Los graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile dejaron un total de 111 personas detenidas, todas de nacionalidad chilena, según el parte policial de este jueves por la mañana. Fueron aprehendidos por distintos delitos entre los que se incluyen atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños.

A su vez, el feroz ataque de la barrabrava de Independiente contra los hinchas de la U de Chile dejó un saldo de 19 personas heridas, quienes fueron atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital presidente Perón de Sarandí.

Al respecto, autoridades del club chileno dieron el parte oficial de los heridos, detallando que uno de ellos, identificado como Gonzalo Alfaro, de 33 años - el hincha que cayó al vacío desde la tribuna visitante - sufrió una fractura de cráneo, por lo que se encuentra hospitalizado y en grave estado de salud con riesgo vital.

Llamativamente, no hay detenidos en la barrabrava de Independiente, que fue protagonista en la brutalidad contra un pequeño puñado de hinchas de la Universidad de Chile.

La lista de los 111 detenidos de la U de Chile

detenidos u de chile
  1. Abreu Jean, (Chi), 38 años
  2. Alfaro Gonzalo, (Chi), 33 años (hospitalizado con fractura de cráneo)
  3. Aliaga Rojas José Marcelo, (Chi), 18 años (hospitalizado)
  4. Aliste Sebastián, (Chi), 21 años
  5. Álvarez Rubén, (Chi), 20 años
  6. Arabena Brandon, (Chi), 27 años,
  7. Arancibia Enzo, (Chi), 22 años
  8. Arancibia Sandías Flavio Hernán, (Chi), 17 años
  9. Araya Manuel, (Chi), 19 años
  10. Arredondo Moya Isaac, (Chi), 36 años
  11. Arqueros Romero Juan Pablo, (Chi), 25 años
  12. Ávalos Maricovich Pedro Felipe, (Chi), 43 años
  13. Ávila Diego, (Chi), 25 años
  14. Bastías Rodrigo, (Chi), 33 años
  15. Bigorria Pérez Ericson, (Chi), 31 años
  16. Bravo Guerra Francisco Andrés, (Chi), 25 años
  17. Bravo Orellano Sebastián Alejandro, (Chi), 45 años
  18. Briones Catalina Monserrat, (Chi), 21 años
  19. Briones Jordan, (Chi), 22 años
  20. Caballero Ignacio Castro, (Chi), 38 años
  21. Cabo Pablo, (Arg), 27 años
  22. Cahuipán Matías, (Chi), 29 años
  23. Calixto Alan, (Chi), 22 años
  24. Cabezas Martín Caro, (Chi), 17 años
  25. Carlos Roñan, (Chi), 35 años
  26. Cartez Rosales Matías Ignacio, (Chi), 27 años
  27. Castillo José, (Chi), 34 años
  28. Céspedes Alejandro Marín, (Chi), 47 años
  29. Collado Cristóbal, (Chi), 19 años
  30. Contreras Jeremías, (Chi), 22 años
  31. Cortés Ricardo Emilio, (Chi), 30 años
  32. Díaz Rubio Sebastián Ignacio, (Chi), 30 años
  33. Donoso Guerra Benjamín Francisco, (Chi), 18 años
  34. Donoso Raúl Zalazar, (Chi), 32 años
  35. Durán Carrasco Juan Andrés, (Chi), 34 años
  36. Dylan Lincanqueo Barahona Jeremy, (Chi), 17 años
  37. Farías Nicolao Emilio, (Chi), 19 años
  38. Figueroa Mesina Nicolás, (Chi), 35 años
  39. Fuencelida Martín, (Chi), 18 años
  40. Galindo Eduardo, (Chi), 33 años
  41. Gálvez Pavez Paola Aarón, (Chi), 23 años
  42. Gallguillas Katerina, (Chi), 35 años
  43. Garrido Miranda, (Chi), 28 años
  44. Gerardo Zúñiga Valenzuela, (Chi), 30 años
  45. Godoy Diego, (Chi), 25 años
  46. Godoy Enrique, (Chi), 32 años
  47. González Benjamín, (Chi), 29 años
  48. González Jerko Antonio, (Chi), 29 años
  49. González Mirko, (Chi), 29 años
  50. González Orrazabal Carlos, (Chi), 21 años
  51. Huerta Edgardo, (Chi), 18 años
  52. Huero Cristian, (Chi), 36 años
  53. Leurin Vicente, (Chi), 21 años
  54. León Braian, (Chi), 19 años
  55. Lizama Valdez Ronald, (Chi), 37 años
  56. López Diego, (Chi), 23 años
  57. López Parra Valentín, (Chi), 22 años
  58. López Villablanca Camilo Henry, (Chi), 17 años
  59. Madariaga Bastián, (Chi), 24 años
  60. Maena Alveaya Joaquín Pablo, (Chi), 31 años
  61. Mandiela Luciano, (Chi), 23 años
  62. Martínez Ayala Cristian, (Chi), 26 años
  63. Martínez Braian, (Chi), 37 años
  64. Matamora Braian Nicolás, (Chi), 21 años
  65. Mena Rodríguez Nicolás Ignacio, (Chi), 30 años
  66. Molina Albornoz Exequiel Jeremay, (Chi), 21 años
  67. Montero Vega Tomás, (Chi), 25 años
  68. Mora Jaime Rodrigo, (Chi), 56 años (hospitalizado con fracturas en miembros inferiores)
  69. Mora Pablo, (Chi), 20 años (hospitalizado)
  70. Muñoz Arbiles Guillermo, (Chi), 19 años
  71. Muñoz Luciano Daniel, (Chi), 21 años
  72. Nahar Felipe, (Chi), 21 años
  73. Neira Victoria Katherine Vázquez, (Chi), 45 años
  74. Núñez Matías, (Chi), 27 años
  75. Orrazabal Rojas Carlos, (Chi), 51 años
  76. Ortiz Fernando, (Chi), 21 años (hospitalizado)
  77. Pérez Tomás, (Chi), 21 años
  78. Pino Orrazabal Vicentico, (Chi), 17 años
  79. Puebla Hernández Diego Jesús, (Chi), 41 años
  80. Recabal Chaparro Bruno, (Chi), 22 años
  81. Recabal Eduardo, (Chi), 54 años
  82. Rétameles Diego, (Chi), 34 años
  83. Reyes Mesa Carlos Andrés, (Chi), 27 años
  84. Riquelme Nicolás Esteban, (Chi), 38 años
  85. Rodríguez Agustín, (Chi), 19 años
  86. Rojas Martín, (Chi), 19 años
  87. Rojas Morán Ricardo Alfonso, (Chi), 44 años
  88. Salvador Aguilera Núñez, (Chi), 50 años
  89. Salinas Andrés, (Chi), 30 años
  90. Saavedra Cristian, (Chi), 27 años
  91. Sepúlveda Yojhan, (Chi), 23 años
  92. Silva Gabriel, (Chi), 31 años
  93. Silva Matilda Victoria Neira, (Chi), 21 años
  94. Silva Neira Román Andrés, (Chi), 17 años
  95. Soto Padilla Jesús, (Chi), 44 años
  96. Soto Rafaela, (Chi), 19 años
  97. Sotomayor Ifrain, (Chi), 36 años
  98. Tagle Cristopher, (Chi), 30 años
  99. Torres César, (Chi), 38 años (hospitalizado)
  100. Toro Gabriel, (Chi), 34 años
  101. Trujillo Diego, (Chi), 34 años
  102. Valdez Castro Rodrigo Nicolás, (Chi), 30 años
  103. Valdez Manuel, (Chi), 19 años
  104. Valenzuela Patricio Leandro, (Chi), 34 años (hospital)
  105. Valeria Blas Kurt, (Chi), 24 años
  106. Vásquez Enrique Hernán, (Chi), 28 años
  107. Vergara Esteban, (Chi), 18 años
  108. Vergara Matías, (Chi), 29 años
  109. Vergara Navarrete Brian Benjamín, (Chi), 24 años
  110. Villegas Juan Pablo, (Chi), 28 años
  111. Zúñiga Valenzuela Gerardo, (Chi), 30 años
