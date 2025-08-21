Los dirigentes de Independiente viajaron a Paraguay tras los incidentes para "defender los intereses" del club

La barbarie desatada en el Libertadores de América, con hinchas locales ingresando al sector visitante para agredir a los pocos fanáticos chilenos que permanecían en el estadio, dejó imágenes que rápidamente recorrieron el continente y que ahora ponen al club de Avellaneda bajo la lupa de la Conmebol. Aunque no hay definiciones oficiales, todo apunta a que el partido no se reanudará y que la serie de octavos se resolverá en los escritorios. Las sanciones podrían incluir desde la descalificación de ambos equipos hasta la imposibilidad de disputar torneos internacionales en el corto plazo, además de fuertes multas económicas.