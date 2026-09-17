Beckham se inclinó por Messi para el Balón de Oro: por qué lo diferencia del resto
El exfutbolista inglés habló después de la consagración del Inter Miami y destacó especialmente el rendimiento de Messi durante el Mundial 2026 y su vigencia a los 39 años.
La carrera por el Balón de Oro 2026 sumó una nueva opinión de peso. David Beckham, copropietario del Inter Miami, habló sobre los candidatos al premio y manifestó públicamente su respaldo a Lionel Messi, a quien considera merecedor de quedarse con el galardón por novena vez.
La declaración del exfutbolista inglés se produjo después de la consagración del equipo estadounidense en la Campeones Cup, justamente con Messi como una de las grandes figuras de la jornada. El argentino marcó un gol y alcanzó los 100 tantos con la camiseta rosada, mientras que el equipo dirigido por Kily González derrotó 2-0 a Cruz Azul.
Beckham no solamente destacó lo realizado por el delantero en el último partido, sino que puso el foco en la temporada que atravesó y, especialmente, en su actuación con la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El exjugador inglés hizo hincapié en un aspecto que considera diferencial: la capacidad para mantener un nivel de elite a los 39 años.
El argumento de Beckham para elegir a Messi
Para Beckham, ese factor adquiere todavía mayor importancia cuando se analiza lo ocurrido en la Copa del Mundo. “Cuando lo ves haciendo cosas como las de hoy, y cuando lo ves dejar todo en el Mundial, como lo hizo, no es novedad que esté nuevamente entre los candidatos a la Bota de Oro. No es suerte, porque probablemente fue el mejor jugador de la Copa del Mundo”, sostuvo Beckham.
El dirigente de Las Garzas también remarcó la particularidad de poder contar con Messi dentro de su propio club: “Aún no puedo creer que tengamos a este jugador aquí en Miami, y que juegue para mi equipo. Por eso voy a los entrenamientos todos los días y lo veo jugar. Todos queremos ver a Leo jugar para siempre”.
Beckham volvió sobre la edad del argentino para explicar por qué considera extraordinario su rendimiento durante el último año: “Tuvo un año increíble, luego entró en la Copa del Mundo y entregó ese nivel. Y como dije, jugar a los 39 años en la Copa del Mundo al nivel que jugó es algo excepcional. No hay jugador de 39 años que haga eso, y en ese nivel”.
Beckham mencionó a los principales competidores
La actuación de Messi en el Mundial 2026 es uno de los elementos que aparece en el debate por el premio. Argentina alcanzó la final del torneo y el delantero fue una de las principales figuras del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La postura de Beckham también incluyó referencias a otros futbolistas que forman parte de la lista de candidatos. Entre ellos aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
“Tienes jugadores increíbles en Europa como Harry Kane, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, pero ninguno de ellos se compara con Messi. Soy su mayor fanático”, afirmó el exfutbolista inglés.
El argentino ya obtuvo ocho veces el máximo reconocimiento individual de France Football y vuelve a aparecer entre los nombres destacados de la edición 2026. Beckham, en tanto, hizo pública su postura y fue contundente al explicar cuál es su elección. “Por lo tanto, merece estar entre los candidatos al Balón de Oro. Y en mi opinión, debería ganarlo”, sentenció.
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