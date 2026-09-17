Beckham se inclinó por Messi para el Balón de Oro: por qué lo diferencia del resto

Beckham volvió sobre la edad del argentino para explicar por qué considera extraordinario su rendimiento durante el último año: “Tuvo un año increíble, luego entró en la Copa del Mundo y entregó ese nivel. Y como dije, jugar a los 39 años en la Copa del Mundo al nivel que jugó es algo excepcional. No hay jugador de 39 años que haga eso, y en ese nivel”.

Beckham mencionó a los principales competidores

La actuación de Messi en el Mundial 2026 es uno de los elementos que aparece en el debate por el premio. Argentina alcanzó la final del torneo y el delantero fue una de las principales figuras del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La postura de Beckham también incluyó referencias a otros futbolistas que forman parte de la lista de candidatos. Entre ellos aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

“Tienes jugadores increíbles en Europa como Harry Kane, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, pero ninguno de ellos se compara con Messi. Soy su mayor fanático”, afirmó el exfutbolista inglés.

El argentino ya obtuvo ocho veces el máximo reconocimiento individual de France Football y vuelve a aparecer entre los nombres destacados de la edición 2026. Beckham, en tanto, hizo pública su postura y fue contundente al explicar cuál es su elección. “Por lo tanto, merece estar entre los candidatos al Balón de Oro. Y en mi opinión, debería ganarlo”, sentenció.