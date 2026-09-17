Gallardo explicó por qué eligió dirigir a Ecuador y habló de la generación de futbolistas

La experiencia representa una novedad importante para Gallardo, quien desarrolló buena parte de su trayectoria como entrenador al frente de equipos de clubes. Su llegada a Ecuador supone, en ese sentido, un cambio en la dinámica de trabajo y en la planificación deportiva.

Gallardo destacó a los jóvenes ecuatorianos

A diferencia de un club, el entrenador tendrá períodos de concentración más cortos y deberá construir su equipo a partir de convocatorias de futbolistas que desarrollan sus carreras en diferentes instituciones y países. El DT reconoció que justamente esa particularidad forma parte del atractivo que encontró en la propuesta.

Otro de los elementos que influyeron en la decisión del entrenador argentino fue el presente de los futbolistas ecuatorianos. Gallardo puso especial atención en la aparición de una nueva generación con experiencia internacional y posibilidades de crecimiento.

“Hay una muy buena generación de futbolistas, eso claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Hay jugadores jóvenes, con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, y otros con un potencial enorme para seguir desarrollando”, señaló.

"VAMOS A INICIAR UN PROCESO LARGO", afirmó Marcelo Gallardo, el nuevo DT de Ecuador.



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El desafío que espera a Gallardo

La llegada de Gallardo a Ecuador abre una etapa que tendrá como horizonte la próxima Copa del Mundo. El argentino deberá comenzar a trabajar con un plantel que combina futbolistas jóvenes con otros de mayor recorrido internacional. Su primer desafío será trasladar sus conceptos de entrenamiento y juego a un seleccionado con tiempos de trabajo diferentes a los que tuvo durante su carrera en clubes.

La presentación en Quito será el punto de partida de ese proceso. Gallardo ya explicó que llega con entusiasmo y con ganas de asumir una experiencia diferente. “Es un desafío totalmente nuevo para mí”, había resumido el entrenador, en una frase que sintetiza el cambio que representa su desembarco en la Selección de Ecuador.