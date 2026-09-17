Gallardo explicó por qué eligió dirigir a Ecuador y habló de la generación de futbolistas
Antes de ser presentado en Quito, contó cómo surgió la posibilidad y qué factores fueron determinantes para aceptar el cargo.
Marcelo Gallardo está a horas de comenzar oficialmente una nueva experiencia como entrenador. El exdirector técnico de River asumirá al frente de la Selección de Ecuador y tendrá como principal objetivo conducir al equipo durante el próximo ciclo mundialista. Antes de su presentación oficial en Quito, el entrenador argentino habló sobre las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta.
El Muñeco explicó que la posibilidad de dirigir una selección nacional siempre había despertado su interés y que esta vez la oferta apareció en un momento en el que tenía nuevamente deseos de regresar al trabajo. “Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado y llegó en un momento en el que tenía deseos de volver a trabajar”, expresó el entrenador.
La presentación oficial está prevista en Quito y marcará el comienzo formal de una etapa diferente en su carrera, luego de su extenso recorrido en el fútbol de clubes.
Marcelo Gallardo comienza una nueva etapa en Ecuador
Gallardo también reveló que la posibilidad de asumir como entrenador de Ecuador no apareció por primera vez en 2026. Según explicó, el contacto ya había existido aproximadamente dos años atrás, aunque en aquella oportunidad las circunstancias no le permitieron aceptar el puesto. “En ese momento no estaba en condiciones de asumir ese desafío”, explicó el argentino al recordar aquella posibilidad.
Sin embargo, el escenario cambió con el paso del tiempo y la nueva propuesta encontró a Gallardo con otra disposición para asumir una responsabilidad de estas características. “Hoy se presenta casi dos años después y me agarra bien, con ganas y con deseos de tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador”, remarcó.
La experiencia representa una novedad importante para Gallardo, quien desarrolló buena parte de su trayectoria como entrenador al frente de equipos de clubes. Su llegada a Ecuador supone, en ese sentido, un cambio en la dinámica de trabajo y en la planificación deportiva.
Gallardo destacó a los jóvenes ecuatorianos
A diferencia de un club, el entrenador tendrá períodos de concentración más cortos y deberá construir su equipo a partir de convocatorias de futbolistas que desarrollan sus carreras en diferentes instituciones y países. El DT reconoció que justamente esa particularidad forma parte del atractivo que encontró en la propuesta.
Otro de los elementos que influyeron en la decisión del entrenador argentino fue el presente de los futbolistas ecuatorianos. Gallardo puso especial atención en la aparición de una nueva generación con experiencia internacional y posibilidades de crecimiento.
“Hay una muy buena generación de futbolistas, eso claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Hay jugadores jóvenes, con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, y otros con un potencial enorme para seguir desarrollando”, señaló.
El desafío que espera a Gallardo
La llegada de Gallardo a Ecuador abre una etapa que tendrá como horizonte la próxima Copa del Mundo. El argentino deberá comenzar a trabajar con un plantel que combina futbolistas jóvenes con otros de mayor recorrido internacional. Su primer desafío será trasladar sus conceptos de entrenamiento y juego a un seleccionado con tiempos de trabajo diferentes a los que tuvo durante su carrera en clubes.
La presentación en Quito será el punto de partida de ese proceso. Gallardo ya explicó que llega con entusiasmo y con ganas de asumir una experiencia diferente. “Es un desafío totalmente nuevo para mí”, había resumido el entrenador, en una frase que sintetiza el cambio que representa su desembarco en la Selección de Ecuador.
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