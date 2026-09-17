El gesto inesperado de Ciro Messi en los festejos que provocó la carcajada de su papá
El hijo menor de Lionel Messi fue protagonista de una de las escenas más simpáticas después de la consagración de Inter Miami en la Campeones Cup.
Lionel Messi volvió a celebrar un título con Inter Miami y, como suele ocurrir después de cada consagración, compartió la alegría junto a sus compañeros y su familia. Sin embargo, durante los festejos de la Campeones Cup 2026 apareció una escena protagonizada por Ciro Messi que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche.
El equipo estadounidense derrotó 2-0 a Cruz Azul y levantó el trofeo luego de un partido en el que el capitán argentino también tuvo participación directa en el resultado. Messi marcó uno de los goles y posteriormente se acercó a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante la ceremonia de premiación. Fue precisamente en ese instante cuando ocurrió la particular situación que captaron las cámaras de la transmisión.
Después del partido, el 10 estaba visiblemente transpirado producto del esfuerzo realizado durante el encuentro. Mientras esperaba la entrega del trofeo, el delantero se acercó a sus hijos para saludarlos y compartir con ellos el momento de la celebración. Primero tuvo un contacto con Thiago, quien incluso evitó abrazarlo demasiado debido a la transpiración de su papá.
Ciro se acercó a Messi y tuvo una inesperada reacción
Poco después llegó el turno de Ciro, que protagonizó una reacción completamente diferente. El menor de los hijos de Messi acarició la espalda del futbolista y, casi inmediatamente, llevó su mano hacia la nariz. Al percibir el olor de la transpiración después del partido, realizó una expresión de desagrado que provocó una espontánea carcajada de Lionel.
La reacción del capitán argentino quedó registrada en video y convirtió al pequeño Ciro en uno de los protagonistas inesperados de los festejos. Lejos de molestarse por el gesto de su hijo, se tomó la situación con humor.
La expresión de Ciro generó una sonrisa inmediata en el futbolista, que se mostró divertido ante la ocurrencia durante un momento familiar que quedó expuesto frente a las cámaras. La escena rápidamente comenzó a circular por redes sociales y acumuló miles de comentarios de usuarios que destacaron tanto la espontaneidad del niño como la reacción de Messi.
Entre las frases que aparecieron en las publicaciones se pudieron leer comentarios como “Lo que yo daría por oler a Messi”, “Qué tierno cómo se ríe Leo” y “Que Ciro diga a qué huele Messi”.
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