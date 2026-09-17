El gesto inesperado de Ciro Messi en los festejos que provocó la carcajada de su papá

Ciro se acercó a Messi y tuvo una inesperada reacción

Poco después llegó el turno de Ciro, que protagonizó una reacción completamente diferente. El menor de los hijos de Messi acarició la espalda del futbolista y, casi inmediatamente, llevó su mano hacia la nariz. Al percibir el olor de la transpiración después del partido, realizó una expresión de desagrado que provocó una espontánea carcajada de Lionel.

La reacción del capitán argentino quedó registrada en video y convirtió al pequeño Ciro en uno de los protagonistas inesperados de los festejos. Lejos de molestarse por el gesto de su hijo, se tomó la situación con humor.

La expresión de Ciro generó una sonrisa inmediata en el futbolista, que se mostró divertido ante la ocurrencia durante un momento familiar que quedó expuesto frente a las cámaras. La escena rápidamente comenzó a circular por redes sociales y acumuló miles de comentarios de usuarios que destacaron tanto la espontaneidad del niño como la reacción de Messi.

Entre las frases que aparecieron en las publicaciones se pudieron leer comentarios como “Lo que yo daría por oler a Messi”, “Qué tierno cómo se ríe Leo” y “Que Ciro diga a qué huele Messi”.