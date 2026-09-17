Nico Varrone se desvinculó de Van Amersfoort Racing: quedó sin butaca en la Fórmula 2
El piloto argentino confirmó que no continuará con la escudería neerlandesa durante el resto de la temporada. La decisión se conoció después de un complicado fin de semana en Madring.
Nicolás Varrone no continuará compitiendo para Van Amersfoort Racing en la temporada 2026 de Fórmula 2. El piloto argentino comunicó su desvinculación de la escudería neerlandesa a través de sus redes sociales y dejó abierta la incógnita sobre cuál será el próximo capítulo de su carrera deportiva.
La decisión se conoció pocos días después de la presentación en el circuito de Madring, donde Varrone atravesó uno de los fines de semana más difíciles de su temporada. El argentino tuvo inconvenientes durante la clasificación y posteriormente quedó involucrado en un incidente durante la carrera Sprint.
El corredor de 25 años había llegado a la categoría después de construir una trayectoria destacada en el automovilismo de resistencia. Entre sus antecedentes aparece su vínculo con Corvette Racing y la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 2023.
Nico Varrone confirmó su salida de Van Amersfoort Racing
“Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing. No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, escribió Varrone.
El comunicado no incluyó información sobre el próximo equipo o categoría en la que competirá. El piloto argentino, sin embargo, dejó un mensaje que alimentó la expectativa sobre su futuro inmediato: “Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles”.
Varrone también tuvo palabras especiales para la familia Villagómez, vinculada a su compañero de equipo Rafael Villagómez, y cerró el mensaje con una referencia directa a lo que viene. “Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”, concluyó.
Van Amersfoort Racing ya encontró reemplazante
La salida del argentino obligó a Van Amersfoort Racing a modificar su alineación para las próximas competencias de Fórmula 2: la estructura neerlandesa anunció al japonés Hiyu Yamakoshi como reemplazante de Varrone.
Yamakoshi, de 19 años, ya tenía experiencia dentro de la estructura. Se incorporó a VAR en 2024 para competir en Fórmula 4 y posteriormente avanzó hasta la Fórmula 3. Durante esta temporada terminó noveno en el campeonato de esa categoría, con 71 puntos y dos segundos puestos como principales resultados.
Una temporada complicada para Varrone
El paso de Varrone por la F2 estuvo acompañado por resultados irregulares. El piloto de Ingeniero Maschwitz consiguió sumar puntos en solamente tres carreras y llegó al cierre del Gran Premio de España ubicado en el vigésimo lugar del campeonato.
El fin de semana de Madring terminó siendo especialmente complejo. Durante la clasificación protagonizó un accidente contra el muro que le impidió conservar su mejor registro y lo obligó a comenzar desde las últimas posiciones.
La situación empeoró durante la Sprint, cuando recibió el impacto del piloto indio Kush Maini y quedó fuera de competencia en la primera vuelta. A pesar de esos inconvenientes, Varrone logró presentarse en la carrera principal y completó la competencia en el puesto 15.
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