Nico Varrone se desvinculó de Van Amersfoort Racing: quedó sin butaca en la Fórmula 2

Varrone también tuvo palabras especiales para la familia Villagómez, vinculada a su compañero de equipo Rafael Villagómez, y cerró el mensaje con una referencia directa a lo que viene. “Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”, concluyó.

Van Amersfoort Racing ya encontró reemplazante

La salida del argentino obligó a Van Amersfoort Racing a modificar su alineación para las próximas competencias de Fórmula 2: la estructura neerlandesa anunció al japonés Hiyu Yamakoshi como reemplazante de Varrone.

Yamakoshi, de 19 años, ya tenía experiencia dentro de la estructura. Se incorporó a VAR en 2024 para competir en Fórmula 4 y posteriormente avanzó hasta la Fórmula 3. Durante esta temporada terminó noveno en el campeonato de esa categoría, con 71 puntos y dos segundos puestos como principales resultados.

Una temporada complicada para Varrone

El paso de Varrone por la F2 estuvo acompañado por resultados irregulares. El piloto de Ingeniero Maschwitz consiguió sumar puntos en solamente tres carreras y llegó al cierre del Gran Premio de España ubicado en el vigésimo lugar del campeonato.

El fin de semana de Madring terminó siendo especialmente complejo. Durante la clasificación protagonizó un accidente contra el muro que le impidió conservar su mejor registro y lo obligó a comenzar desde las últimas posiciones.

La situación empeoró durante la Sprint, cuando recibió el impacto del piloto indio Kush Maini y quedó fuera de competencia en la primera vuelta. A pesar de esos inconvenientes, Varrone logró presentarse en la carrera principal y completó la competencia en el puesto 15.