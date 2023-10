El llanto de David Beckham al recordar la expulsión ante Argentina en el Mundial 98

“Nunca hablé de eso, no puedo hacerlo. No comía ni dormía, hizo mella en mí, no me conocía a mí mismo”, confesó Beckham en el trailer oficial que publicó la plataforma digital. “Yo era un desastre. No sabía qué hacer”, agregó sobre lo que fue la expulsión que sufrió al inicio del segundo tiempo tras golpear a Diego Simeone en los octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra.

“Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos. Cometí un error estúpido. Cambió mi vida”, reveló el ex mediocampista en un adelanto exclusivo.

EL SUFRIMIENTO LOS DÍAS POSTERIORES A LA JUGADA

“Estábamos en Estados Unidos de vacaciones después del Mundial, a punto de tener nuestro primer bebé, y pensé: ‘Estaremos bien’. En uno o dos días la gente lo habrá olvidado, pero dondequiera que iba, recibía abusos todos los días. Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te insulta, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que dijeron, eso es difícil”, continuó.

“No estaba comiendo, no estaba durmiendo. Yo era un desastre. No sabía qué hacer. Atrajo mucha atención que nunca le desearía a nadie, mucho menos a mis padres, y no puedo perdonarme por eso”, explicó entre lágrimas.

En una reciente entrevista con el periódico Marca, afirmó que recordar aquella jugada fue uno de los momentos más complicados que atravesó mientras se grabó el documental: “Hasta que no vi muchas de las imágenes de aquella época no me di cuenta de lo mal que lo había pasado. Seguí jugando al fútbol. Estaba en la burbuja del Manchester United y de Sir Alex Ferguson, y nunca me afectó. La verdad es que no. Pero en el fondo, me dolían muchas cosas. No fue hasta que empecé a hablar de ello que todo salió a la luz. Porque nunca había hablado de ello. Me alegro de que hoy en día los jóvenes, los futbolistas, la gente, sientan que pueden hablar y saber que está bien decir: ‘No estoy bien’, o ‘No me siento muy bien’”.

