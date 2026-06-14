Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Barcelona: cayó al décimo puesto y sumó solo un punto

Este revés significa que Colapinto, que en un principio había logrado un valioso botín de puntos para su equipo, ve reducida su recompensa a la mínima expresión. La diferencia entre haber finalizado octavo a décimo es significativa en el campeonato de constructores, donde cada unidad cuenta. No obstante, el piloto argentino puede quedarse con el consuelo de haber estado en la zona de puntos durante gran parte de la carrera y de haber demostrado un ritmo competitivo, aunque la penalización lo haya relegado a la última posición del top ten.