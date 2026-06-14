Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Barcelona: cayó al décimo puesto y sumó solo un punto
La FIA penalizó a Franco Colapinto y cayó al puesto 10 del Gran Premio de Barcelona de la F1. El argentino fue sancionado con 10 segundos por una infracción durante una bandera amarilla y fue relegado dos puestos abajo.
La carrera del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 terminó con ambos pilotos de Alpine dentro de los 10 primeros puestos, aunque esos festejos se vieron empañados por una sanción a Franco Colapinto, que había finalizado en el octavo lugar pero fue penalizado con 10 segundos, lo que lo terminó ubicando décimo.
El argentino fue investigado por la FIA y posteriormente sancionado por una infracción durante la carrera de este domingo. Según el documento que emitieron los comisarios, Franco violó el "artículo B1.8.4 a" del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.
Los comisarios determinaron que, "si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no la redujo de forma apreciable en el sector correspondiente". Además, los comisarios reconocen que "el piloto reaccionó a la bandera amarilla", pero no consideran que dicha reacción sea suficiente para cumplir con el reglamento. Por lo tanto, "se impone una sanción en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicable".
A través de esta sanción de 10 segundos, Liam Lawson, quien terminó 9° a 2.357s del argentino, terminó ocupando el octavo lugar. Sin embargo, ya que Arvid Lindblad finalizó 10° a 8.207s, Colapinto quedará en el décimo puesto y sumará solo un punto después de este fallo.
Este revés significa que Colapinto, que en un principio había logrado un valioso botín de puntos para su equipo, ve reducida su recompensa a la mínima expresión. La diferencia entre haber finalizado octavo a décimo es significativa en el campeonato de constructores, donde cada unidad cuenta. No obstante, el piloto argentino puede quedarse con el consuelo de haber estado en la zona de puntos durante gran parte de la carrera y de haber demostrado un ritmo competitivo, aunque la penalización lo haya relegado a la última posición del top ten.
De esta manera, la clasificación final del Gran Premio de Barcelona quedó modificada tras la decisión de los comisarios, beneficiando directamente a Liam Lawson con dos posiciones ganadas. Aunque para Alpine, el resultado sigue siendo positivo al mantener ambos coches en los puntos, aunque la sanción a Colapinto empañe ligeramente la actuación del equipo. El argentino, por su parte, suma su primer punto en la carrera después de que la penalización lo desplazara del octavo al décimo lugar.
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