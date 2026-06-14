La emotiva visita de la Mona Jiménez a la Selección Argentina: hubo abrazos y regalos especiales
La previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo un condimento especial. Juan Carlos "La Mona" Jiménez, el rey indiscutido del cuarteto, fue el invitado estrella en la concentración del equipo en el Hotel Origin, donde participó del stream de AFA Estudio.
A sus 75 años, el músico cordobés desató la fiesta y se llevó un presente de lujo: la camiseta número 9 que le regaló Julián Álvarez. El encuentro comenzó con la aparición de los dos futbolistas del plantel nacidos en Córdoba que militan en el Atlético de Madrid. Julián Álvarez (26 años, oriundo de Calchín) y Nahuel Molina (29, de Embalse) se ubicaron detrás de las cámaras y sorprendieron al cantante mientras daba una entrevista.
El delantero ex River lo abrazó y le obsequió su propia camiseta argentina. "Te agradezco mucho de corazón. La verdad, qué picante que sos, te veo ahí haciendo goles con la Selección", le dijo La Mona. Luego, Julián le firmó la prenda. Entre risas, el músico los llamó "pendejos desgraciados" y "bebés", y aseguró: "Tengo una felicidad impresionante. Soy cábala, tengo mucha energía".
La velada fue creciendo. Lisandro Martínez también se acercó para saludar al "Mandamás" y tomarse una foto. Más tarde, el propio Lionel Messi posó con el cantante, tal como lo mostraron las imágenes difundidas desde la cuenta oficial del artista cordobés.
Además de los dos cordobeses (el tercero, Cristian "Cuti" Romero, no estuvo presente), se sumaron a disfrutar del momento Thiago Almada y Exequiel Palacios. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, tampoco se quiso perder el show. La Mona cantó algunos de sus himnos como "¿Quién se ha tomado todo el vino?", contó anécdotas y se convirtió en el centro de atención.
La noche no estuvo exenta de contratiempos meteorológicos. Mientras adentro del hotel sonaba el cuarteto, afuera las sirenas de alerta advertían sobre una tormenta severa en Kansas City, con ráfagas de hasta 128 km/h. El Servicio Nacional de Meteorología había pedido tomar refugio. Eso no impidió que el plantel disfrutara de un asado en la terraza, donde el "Dibu" Martínez filmó a los parrilleros diciendo: "Peleando contra viento y marea".
La Selección, que debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora local), vivió así una noche con ritmo cordobés. Como resume la crónica: con tornado y todo, adentro se sintió como en casa.
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