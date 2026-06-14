La emotiva visita de la Mona Jiménez a la Selección Argentina: hubo abrazos y regalos especiales

A sus 75 años, el músico cordobés desató la fiesta y se llevó un presente de lujo: la camiseta número 9 que le regaló Julián Álvarez. El encuentro comenzó con la aparición de los dos futbolistas del plantel nacidos en Córdoba que militan en el Atlético de Madrid. Julián Álvarez (26 años, oriundo de Calchín) y Nahuel Molina (29, de Embalse) se ubicaron detrás de las cámaras y sorprendieron al cantante mientras daba una entrevista.