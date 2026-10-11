Belgano se impuso en el Cilindro y Racing sumó otra frustración

¡PALO Y ADENTRO! Gran pared con Passerini del Chino Zelarayán que la cruzó desde afuera del área y anotó el 1-0 de Belgrano vs. Racing.



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El Mudo Vázquez puso el 2-0 en el final:

¡BELGRANO CONSTRULLE GOLAZOS! Otra vez una pared que tiene al Chino Zelarayán como protagonista habilitando al Mudo Vázquez para sellar el 2-0 vs. Racing.



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Cómo llegaban Racing y Belgrano

La "Academia" llega con el ánimo renovado después de conseguir dos victorias consecutivas en el campeonato: primero derrotó a Sarmiento y luego se impuso por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultados que le permitieron recuperarse tras una serie de derrotas y mantener sus chances de avanzar a los octavos de final del certamen.

De esta manera, Racing, que tendrá nuevamente en el banco de suplentes a Sebastián Romero, suma ocho puntos y se encuentra en el decimosegundo lugar de la Zona B, por lo que necesita seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación.

Por su parte, el "Pirata" acumula cinco partidos sin perder en el Clausura y viene de vencer 1-0 a Talleres en el clásico cordobés. Con 19 puntos, se ubica segundo en su zona, a solo dos unidades del líder Argentinos, por lo que buscará una victoria en Avellaneda para seguir en los puestos de vanguardia.

Formaciones de Racing vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT : Sebastián Romero.

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. : Sebastián Romero. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Horario y televisación