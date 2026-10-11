Belgano se impuso en el Cilindro y Racing sumó otra frustración
Con goles de los históricos Zelarayán y el "Mudo" Vázquez, el "Pirata" venció 2-0 a la "Academia", que sigue lejos de la zona de playoffs.
Racing sumó otra frustración este domingo por la noche de local, cuando Belgrano se impuso 2-0 en el Cilindro de Avellaneda, en la continuidad de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El "Chino" Zelarayán y el "Mudo" Vázquez marcaron los goles para el todavía campeón defensor del fútbol argentino.
Con este resultado, el "Pirata" cordobés se mantiene como uno de los líderes de la Zona B, mientras que la "Academia" suma solo 11 unidades y está a 7 puntos del octavo lugar, último que ingresa a playoffs.
Los goles de Racing y Belgrano
El Chino Zelarayán puso el 1-0 para Belgrano en el Cilindro:
El Mudo Vázquez puso el 2-0 en el final:
Cómo llegaban Racing y Belgrano
La "Academia" llega con el ánimo renovado después de conseguir dos victorias consecutivas en el campeonato: primero derrotó a Sarmiento y luego se impuso por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultados que le permitieron recuperarse tras una serie de derrotas y mantener sus chances de avanzar a los octavos de final del certamen.
De esta manera, Racing, que tendrá nuevamente en el banco de suplentes a Sebastián Romero, suma ocho puntos y se encuentra en el decimosegundo lugar de la Zona B, por lo que necesita seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación.
Por su parte, el "Pirata" acumula cinco partidos sin perder en el Clausura y viene de vencer 1-0 a Talleres en el clásico cordobés. Con 19 puntos, se ubica segundo en su zona, a solo dos unidades del líder Argentinos, por lo que buscará una victoria en Avellaneda para seguir en los puestos de vanguardia.
Formaciones de Racing vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: El Cilindro.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
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