Bélgica vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

Por su parte, Francia llega a este encuentro después de vencer 1-0 a Turquía en su debut en la competencia, con un gol de Kylian Mbappé. El partido también significó el estreno de Zinedine Zidane como entrenador del seleccionado francés, quien comenzó su ciclo luego de la salida de Didier Deschamps tras el Mundial de 2026.