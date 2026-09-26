Bélgica vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
Bélgica llega tras vencer a Italia en condición de visitante, mientras que Francia hizo lo propio en su visita a Turquía.
Bélgica y Francia juegan este lunes, desde las 15:45 (hora argentina), en el King Baudouin Stadium de Bruselas, por la segunda fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA.
El seleccionado de Bélgica, dirigido por Mark van Bommel, intentará hacerse fuerte como local y conseguir su segunda victoria al hilo, ya que viene de superar a Italia por 2-0. Los belgas, en esta edición, buscarán llegar hasta las semifinales, instancia que alcanzaron en el torneo disputado en 2020/21.
Por su parte, Francia llega a este encuentro después de vencer 1-0 a Turquía en su debut en la competencia, con un gol de Kylian Mbappé. El partido también significó el estreno de Zinedine Zidane como entrenador del seleccionado francés, quien comenzó su ciclo luego de la salida de Didier Deschamps tras el Mundial de 2026.
Zidane asumió el cargo después de que Deschamps estuviera al frente de Francia durante 14 años. Bajo su conducción, el seleccionado conquistó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Qatar 2022 y se quedó con el cuarto puesto de la última Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
Formaciones de Bélgica vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Bélgica: Senne Lammens; Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Charles De Ketelaere, Mika Godts, Diego Moreira. DT: Mark van Bommel.
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Adrien Truffert; Manu Koné, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. DT: Zinedine Zidane.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: King Baudouin Stadium de Bruselas.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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