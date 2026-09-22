Italia vs. Bélgica por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
La "Azzurra" buscará comenzar el ciclo de Roberto Mancini con una victoria ante Bélgica en el Olímpico de Roma.
Italia y Bélgica se enfrentan este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Stadio Olímpico de Roma, por la primera fecha del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA.
La "Azzurra" comenzará su participación como local y tendrá por delante una zona complicada, ya que también deberá enfrentarse con Francia y Turquía. El equipo dirigido por Roberto Mancini tendrá como principal novedad el debut del entrenador al frente del seleccionado, luego de que no lograra clasificarse al Mundial 2026.
Por su parte, Bélgica, que buscará comenzar con una victoria en su visita a Roma, tampoco tuvo la participación esperada en la última Copa del Mundo: quedó eliminado en los octavos de final ante España. Ahora, con una nueva edición de la Liga de Naciones por delante, intentará recuperar protagonismo en el plano internacional y avanzar a la siguiente instancia del certamen.
Tras el debut en Roma, Italia visitará a Turquía el lunes 28 de septiembre y luego viajará a Francia para enfrentarse con el seleccionado local el viernes 2 de octubre. Por su parte, el seleccionado comandado por Mark van Bommel recibirá a los "Galos" el 28 de septiembre y a Turquía también el viernes 2 de octubre.
Formaciones de Italia vs. Bélgica por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Nicolò Fagioli, Matteo Ruggeri; Moise Kean y Francesco Pio Esposito. DT: Roberto Mancini.
- Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Koni De Winter, Zeno Debast, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Roméo Lavia; Mika Godts, Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne; Charles De Ketelaere. DT: Mark van Bommel.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Stadio Olimpico de Roma.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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