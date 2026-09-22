Italia vs. Bélgica por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

Por su parte, Bélgica, que buscará comenzar con una victoria en su visita a Roma, tampoco tuvo la participación esperada en la última Copa del Mundo: quedó eliminado en los octavos de final ante España. Ahora, con una nueva edición de la Liga de Naciones por delante, intentará recuperar protagonismo en el plano internacional y avanzar a la siguiente instancia del certamen.