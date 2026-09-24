Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de las Naciones de la UEFA

Por su parte, Bélgica tampoco tuvo la participación esperada en la última Copa del Mundo: llegó hasta los cuartos de final, donde quedó eliminada ante España. Luego de su participación en el certamen, Rudi García dejó el cargo de entrenador y fue reemplazado por el neerlandés Mark van Bommel, quien asumió con un contrato hasta la Eurocopa 2028.