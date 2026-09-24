Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de las Naciones de la UEFA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Italia vs. Bélgica por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Italia y Bélgica juegan este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Olímpico de Roma, en el marco de la primera fecha del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA. El encuentro se televisará por ESPN y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos del certamen.
La "Azzurra", que tendrá por delante una zona complicada, ya que también deberá enfrentarse con Francia y Turquía, afrontará el debut de Roberto Mancini luego de no clasificar al Mundial 2026, tras caer ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje europeo.
Por su parte, Bélgica tampoco tuvo la participación esperada en la última Copa del Mundo: llegó hasta los cuartos de final, donde quedó eliminada ante España. Luego de su participación en el certamen, Rudi García dejó el cargo de entrenador y fue reemplazado por el neerlandés Mark van Bommel, quien asumió con un contrato hasta la Eurocopa 2028.
Formaciones de Italia vs. Bélgica por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Nicolò Fagioli, Matteo Ruggeri; Moise Kean y Francesco Pio Esposito. DT: Roberto Mancini.
- Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Koni De Winter, Zeno Debast, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Roméo Lavia; Mika Godts, Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne; Charles De Ketelaere. DT: Mark van Bommel.
Cómo ver en vivo Italia vs. Bélgica
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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