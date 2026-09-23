Millonario hallazgo: albañiles encuentran 9 millones de euros en oro mientras trabajaban en una obra.

En el marco normativo belga, el hallazgo de un objeto de valor no otorga la propiedad automática a los descubridores ni al dueño del inmueble. Las autoridades deben agotar las instancias legales para rastrear al propietario original o a sus herederos. En ese proceso, los investigadores revisarán los archivos históricos del edificio —que perteneció a una conocida familia cervecera durante el siglo XX—, además de analizar la antigüedad de las piezas.