Millonario hallazgo: albañiles encuentran 9 millones de euros en oro mientras trabajaban en una obra
Ahora, la Justicia de Bélgica investiga el increíble hallazgo que tuvo lugar en Sint-Gillis-Dendermonde. Todos los detalles.
Un insólito hallazgo sorprendió a un grupo de albañiles en la localidad de Sint-Gillis-Dendermonde, en Bélgica. Mientras realizaban trabajos de remodelación e instalación de cañerías en el sótano de un inmueble, los obreros descubrieron una caja empotrada que ocultaba un auténtico tesoro de oro, valuado en aproximadamente 9 millones de euros.
El botín, hallado a mediados de agosto de 2026, estaba compuesto por más de 40 lingotes y cerca de 4.000 monedas.
Aunque en un primer momento los trabajadores pensaron que se trataba de monedas comunes entre los escombros, la presencia de una pepita y el importante volumen del metal precioso los llevó a notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad.
La Justicia investiga el millonario hallazgo de oro en Bélgica
La policía local tomó custodia del material y lo trasladó a un depósito seguro para dar inicio a los peritajes. La propiedad pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización social sin fines de lucro. Sin embargo, el destino final del oro quedó bajo la órbita del Ministerio Público de Flandes Oriental, que investiga la procedencia del tesoro y busca descartar cualquier vínculo con actividades ilícitas.
En el marco normativo belga, el hallazgo de un objeto de valor no otorga la propiedad automática a los descubridores ni al dueño del inmueble. Las autoridades deben agotar las instancias legales para rastrear al propietario original o a sus herederos. En ese proceso, los investigadores revisarán los archivos históricos del edificio —que perteneció a una conocida familia cervecera durante el siglo XX—, además de analizar la antigüedad de las piezas.
De no hallarse un dueño legítimo, los albañiles podrían optar a una recompensa económica. Por su parte, la organización CAW Oost-Vlaanderen anticipó que, en caso de recibir los fondos, destinará los recursos a ampliar sus centros de asistencia para personas sin hogar. Por el momento, la Justicia mantiene el tesoro bajo estricta reserva.
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