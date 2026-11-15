Bélgica vs. Italia por la Nations League: horario, formaciones y TV
La "Azzurra" viene de vencer a Francia y buscará una victoria que le permita asegurar la primera posición del Grupo A1.
Bélgica e Italia se enfrentan este domingo, desde las 16:45 (hora argentina), en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, por la sexta y última fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. El partido contará con transmisión de Disney+ Premium.
El seleccionado belga, dirigido por Mark van Bommel, llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria por 2-1 frente a Turquía, en condición de visitante. Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, Bélgica, que suma nueve unidades hasta el momento, necesita volver a ganar, ya que una victoria le permitirá sellar su boleto a la próxima instancia.
Por su parte, los dirigidos por Roberto Mancini derrotaron 3-1 a Francia en el estadio Giuseppe Meazza, con goles de Francesco Pio Esposito y Davide Frattesi, además de otro tanto del propio Pio desde el punto del penal.
Así, comparte el liderazgo con los "Galos", pero se ubica por delante por el resultado favorable en el enfrentamiento directo. Por este motivo, un triunfo en Bruselas le permitirá asegurar el primer puesto del grupo.
Formaciones de Bélgica vs. Italia por la Nations League
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Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Romeo Lavia, Kevin De Bruyne; Diego Moreira, Charles De Ketelaere y Jérémy Doku. DT: Mark van Bommel.
Italia: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Davide Frattesi; Tommaso Baldanzi o Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito y Nicolò Cambiaghi. DT: Roberto Mancini.
Horario y televisación
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Hora: 16:45.
Estadio: Rey Balduino de Bruselas.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: Disney+ Premium.
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