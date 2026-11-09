Turquía vs. Bélgica, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV
El seleccionado turco aún no ganó en su grupo y se encuentra en la última posición. Bélgica, por su parte, intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Francia en su última presentación.
Turquía y Bélgica se miden este jueves, desde las 14:00 (hora argentina), en el estadio Gürsel Aksel de Esmirna, por la quinta fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026/27. El encuentro será televisado por Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos del certamen.
La selección turca, dirigida por Sergen Yalçin, afrontará el compromiso con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen. Perdió los cuatro encuentros que disputó, incluido el 3-0 frente a Bélgica en el primer enfrentamiento, y se encuentra última en el grupo, sin unidades.
Por su parte, el elenco belga, bajo la conducción de Mark van Bommel, buscará recuperarse de la derrota por 4-1 ante Francia en su última presentación. De esta manera, suma seis puntos, ocupa el tercer puesto y necesita una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la zona.
El Grupo A1 tiene a Francia como líder con 10 unidades, seguida por Italia con siete, Bélgica con seis y Turquía sin puntos.
Formaciones de Turquía vs. Belgica por la Nations League
- Turquía: Altay Bayindir; Ozan Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmali; Ismail Yüksek, Salih Özcan; Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoglu; Deniz Gül. DT: Sergen Yalçin.
- Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne; Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard. DT: Mark van Bommel.
Horario y televisación
- Hora: 14.00
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Estadio: Gürsel Aksel, Esmirna.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: Disney+ Premium.
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