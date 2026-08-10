Sandra Pettovello aumentó las becas y quienes estudien carreras con demanda laboral cobrarán $122.527

Las carreras estratégicas alcanzadas por las becas del ministerio de Sandra Pettovello

Esta iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, bajo el ala del Ministerio de Capital Humano, destinada a alumnos de instituciones públicas (nacionales y provinciales), busca promover fuertemente el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes en disciplinas centrales para el desarrollo económico de todo el país.