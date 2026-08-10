Sandra Pettovello aumentó las becas y quienes estudien carreras con demanda laboral cobrarán $122.527
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, confirmó un importante incremento para los beneficiarios de las Becas Manuel Belgrano.
El Gobierno nacional, a través del área liderada por Sandra Pettovello, anunció que el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano tendrá un notable incremento del 50% en su cuota. Gracias a esta actualización oficial, los estudiantes universitarios pasarán a cobrar un monto mensual de $122.527 desde junio.
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Las carreras estratégicas alcanzadas por las becas del ministerio de Sandra Pettovello
Esta iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, bajo el ala del Ministerio de Capital Humano, destinada a alumnos de instituciones públicas (nacionales y provinciales), busca promover fuertemente el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes en disciplinas centrales para el desarrollo económico de todo el país.
Con una duración de 12 meses y la posibilidad de renovación según el desempeño académico y los requisitos socioeconómicos, el programa exige cursar alguna de las siguientes áreas claves:
- Energía e Hidrocarburos (Con ponderación prioritaria este año)
- Minería y Geociencias (Con ponderación prioritaria este año)
- Logística e Infraestructura (Con ponderación prioritaria este año)
- Agroindustria y Biotecnología
- Tecnologías de la Información y Control de Sistemas
- Ciencias Exactas y Naturales
- Profesorados en áreas estratégicas
Este enorme esfuerzo estatal tiene como objetivo final generar una vinculación estratégica y directa entre las universidades públicas, el pujante sistema tecnológico-productivo nacional y el competitivo mercado laboral que aguarda a los futuros profesionales.
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