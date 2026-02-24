Independiente empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

El Lobo mendocino golpeó primero con el tanto de Jeremías Rodríguez Puch, que puso en ventaja al conjunto local y encendió la ilusión de su gente. Sin embargo, Independiente reaccionó y encontró el empate a través de Ignacio Malcorra, quien marcó el 1-1 definitivo para rescatar un punto fuera de casa. Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se ubica en el sexto puesto de la Zona A con 11 unidades. Por su parte, Gimnasia de Mendoza quedó en la 13° posición con 7 puntos.