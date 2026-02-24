Independiente empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura
El Rojo igualó cómo visitante por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Ignacio Malcorra marcó para el Rojo y suma 11 puntos en el campeonato.
Independiente empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Jeremías Rodríguez Puch abrió el marcador para el local y Nacho Malcorra selló la igualdad para el Rojo que sufrió más de la cuenta y que no pudo demostrar toda su jerarquía.
El Lobo mendocino golpeó primero con el tanto de Jeremías Rodríguez Puch, que puso en ventaja al conjunto local y encendió la ilusión de su gente. Sin embargo, Independiente reaccionó y encontró el empate a través de Ignacio Malcorra, quien marcó el 1-1 definitivo para rescatar un punto fuera de casa. Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se ubica en el sexto puesto de la Zona A con 11 unidades. Por su parte, Gimnasia de Mendoza quedó en la 13° posición con 7 puntos.
En la próxima fecha, Independiente enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el Lobo mendocino tendrá una parada exigente al visitar a Boca en La Bombonera.
Jeremías Rodríguez Puch abrió el marcador para Gimnasia de Mendoza:
Ignacio Malcorra empató el encuentro para el Rojo:
Gimnasia (M) vs. Independiente: probables formaciones
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
- Independiente: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Gimnasia (M) vs. Independiente: otros datos
- Hora: 22:00.
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Felipe Viola.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario