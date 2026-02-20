Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Belgrano

Por el lado de Belgrano, la actualidad es de un invicto sólido que lo posiciona tercero en la Zona B con 11 unidades, producto de tres victorias y dos empates. El conjunto cordobés viene de vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza con un tanto de Franco “Mudo” Vázquez, ratificando su excelente presente fuera de casa, donde obtuvo siete de los nueve puntos disputados.