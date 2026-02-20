Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Apertura.
En el partido que abre la jornada y que se presenta como uno de los más atractivos, Defensa y Justicia y Belgrano chocan este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.15 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, con arbitraje de Nicolás Lamolina. Se podrá ver por ESPN Premium.
Defensa y Justicia llega a este compromiso tras empatar 1-1 contra Vélez en Florencio Varela, resultado que le permitió escalar a la tercera posición de la Zona A con nueve puntos. El equipo de Mariano Soso se mantiene en la pelea directa por el liderazgo, situándose apenas por detrás del "Fortín" (11) e Independiente (9, con mejor diferencia de gol).
Por el lado de Belgrano, la actualidad es de un invicto sólido que lo posiciona tercero en la Zona B con 11 unidades, producto de tres victorias y dos empates. El conjunto cordobés viene de vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza con un tanto de Franco “Mudo” Vázquez, ratificando su excelente presente fuera de casa, donde obtuvo siete de los nueve puntos disputados.
Este duelo de febrero de 2026 promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos planteles que han logrado regularidad táctica y resultados positivos en el inicio del torneo.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Samuel Lucero, Rubén Botta; Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario