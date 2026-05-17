Insólito error con Neymar en Brasil: lo sacaron por equivocación y explotó de bronca

La reacción de Neymar fue inmediata y furiosa y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Completamente fuera de sí, ingresó a la zona técnica para increpar al cuerpo arbitral y le mostró directamente a las cámaras el papel oficial de las modificaciones, dejando en evidencia que su número no figuraba en la planilla de salidas. Debido a la intensidad de sus protestas, el futbolista terminó siendo amonestado.

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Este insólito blooper arbitral llega en un momento sumamente delicado para la carrera de la Joya. Tras haber pasado meses fuera de las convocatorias nacionales debido a la rotura de ligamentos cruzados sufrida a finales de 2023, cada minuto en cancha con el Santos resultaba vital para demostrar que se encuentra en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

La insólita salida prematura del campo le impidió completar el partido clave de la jornada y dejó un profundo malestar en todo Brasil, donde la polémica promete instalarse en las horas previas al anuncio de la lista mundialista.