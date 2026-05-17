Insólito error con Neymar en Brasil: lo sacaron por equivocación y explotó de bronca
El astro brasilero tenía su última chance de mostrarse antes de que se conoza la lista oficial para el Mundial 2026 y un momento digno de una novela puede dejarlo afuera.
Una situación inédita y escandalosa tuvo como protagonista a Neymar en el Brasileirao, justo en el último encuentro antes de que se conozca la lista definitiva para el Mundial 2026. Por una confusión arbitral, el "10" fue reemplazado sin el consentimiento del cuerpo técnico y, por reglamento, no pudo reingresar.
El insólito episodio ocurrió durante la dura derrota de Santos por 3-0 ante Coritiba. El contexto no podía ser más tenso: el Peixe caía por goleada y el astro se estaba jugando sus últimas fichas para convencer al entrenador de la Verdeamarela, Carlo Ancelotti, de incluirlo en la nómina final para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
A los 22 minutos del segundo tiempo, el delantero se retiró momentáneamente hacia la línea de cal para ser atendido por una molestia física. Fue en ese preciso instante cuando se desató el caos administrativo. El cuarto árbitro levantó el cartel electrónico con el número 10, indicando que Neymar debía abandonar el partido para permitir el ingreso del juvenil Robinho Júnior.
El papel del escándalo y un reglamento implacable
El atacante no comprendía lo que estaba sucediendo, dado que el director técnico jamás había ordenado su salida. Todo se trató de una grave equivocación en la mesa de control arbitral. Sin embargo, para cuando el error fue advertido, ya era demasiado tarde: el suplente ya había pisado el terreno de juego, lo que volvió la modificación irreversible según el reglamento de la FIFA.
La reacción de Neymar fue inmediata y furiosa y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Completamente fuera de sí, ingresó a la zona técnica para increpar al cuerpo arbitral y le mostró directamente a las cámaras el papel oficial de las modificaciones, dejando en evidencia que su número no figuraba en la planilla de salidas. Debido a la intensidad de sus protestas, el futbolista terminó siendo amonestado.
Este insólito blooper arbitral llega en un momento sumamente delicado para la carrera de la Joya. Tras haber pasado meses fuera de las convocatorias nacionales debido a la rotura de ligamentos cruzados sufrida a finales de 2023, cada minuto en cancha con el Santos resultaba vital para demostrar que se encuentra en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.
La insólita salida prematura del campo le impidió completar el partido clave de la jornada y dejó un profundo malestar en todo Brasil, donde la polémica promete instalarse en las horas previas al anuncio de la lista mundialista.
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