Belgrano venció 1-0 a Talleres con un gol agónico y alcanzó la cima del Torneo Clausura
Ramiro Hernandes convirtió sobre el cierre del partido para darle el triunfo al Pirata en el clásico cordobés, escalar a lo más alto de la Zona B y dejar a la T en el fondo del grupo.
El clásico cordobés volvió a paralizar a la provincia y regaló una definición infartante. En el marco de la decimoprimera fecha del Torneo Clausura, Belgrano derrotó 1-0 a Talleres en un encuentro sumamente parejo que se terminó resolviendo sobre el epílogo gracias a una jugada letal.
Cuando el trámite parecía encaminarse indefectiblemente hacia un empate sin goles, el Pirata aprovechó una oportunidad inmejorable para romper el cero. A los 41 minutos del segundo tiempo, tras una transición rápida y un contraataque perfectamente ejecutado, Ramiro Hernandes apareció en el área rival para mandar la pelota al fondo de la red y desatar el delirio en la parcialidad de Celeste.
La victoria no solo le otorga un plus emocional enorme por tratarse del rival de toda la vida, sino que además tiene un impacto directo en la tabla de posiciones. Con estos tres puntos agónicos, el conjunto de Alberdi alcanzó las 19 unidades en el certamen local y se encaramó en lo más alto de la Zona B, ubicación que comparte junto a Huracán en un mano a mano apasionante por la clasificación.
Por su parte, el panorama de la T atraviesa un momento diametralmente opuesto. La dura caída en el clásico profundiza una crisis deportiva preocupante: el Matador marcha en la última posición de la Zona A con tan solo ocho puntos en once presentaciones. En las próximas fechas, el Pirata buscará consolidar su gran presente en el liderazgo de su grupo, mientras que el conjunto de barrio Jardín estará obligado a reaccionar para salir del fondo de la tabla.
El gol del triunfo de Belgrano en el clásico cordobés ante Talleres
Ramiro Hernandes apareció dentro del área y no perdonó:
Formaciones de Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Interzonal
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario