Belgrano venció 1-0 a Talleres con un gol agónico y alcanzó la cima del Torneo Clausura

La victoria no solo le otorga un plus emocional enorme por tratarse del rival de toda la vida, sino que además tiene un impacto directo en la tabla de posiciones. Con estos tres puntos agónicos, el conjunto de Alberdi alcanzó las 19 unidades en el certamen local y se encaramó en lo más alto de la Zona B, ubicación que comparte junto a Huracán en un mano a mano apasionante por la clasificación.