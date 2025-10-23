Lionel Messi amplió su vínculo con Inter Miami para seguir haciendo historia en la MLS
El astro argentino firmó una extensión de contrato por dos temporadas más, con opción a un año adicional, para continuar liderando el ambicioso proyecto del club estadounidense.
Lionel Messi seguirá vistiendo la camiseta del Inter Miami por mucho más tiempo. El club de Florida anunció oficialmente la renovación del contrato del capitán argentino, quien permanecerá en la Major League Soccer (MLS) hasta 2028, con la posibilidad de extender su estadía un año más si así lo decide.
La noticia fue comunicada con un emotivo video titulado “Está en casa”, donde se lo ve firmando su nuevo vínculo antes de salir al campo del nuevo estadio del equipo. Messi, que llegó al Inter Miami en julio de 2023 como jugador franquicia, revolucionó por completo la liga estadounidense tanto en lo deportivo como en lo mediático.
Desde su debut, lideró al club hacia la conquista de la Leagues Cup 2023, el primer título de su historia, y luego fue el motor del equipo que consiguió el Supporters’ Shield 2024, además de establecer el récord de puntos en una temporada de MLS.
Messi sigue hasta 2028 y ¿patea la fecha de su retiro?
En el plano individual, su impacto fue inmediato: obtuvo el premio MVP de la liga en 2024 y en 2025 volvió a destacarse con una campaña impresionante, coronándose como máximo goleador con 29 tantos en 28 encuentros, lo que le valió la Bota de Oro. Actualmente, es nuevamente candidato a repetir el galardón de jugador más valioso, algo que lo convertiría en el primero en lograrlo en temporadas consecutivas.
El anuncio llega en un momento clave, ya que el Inter Miami se prepara para disputar la primera ronda de los playoffs frente a Nashville SC. Con Messi como líder y figura indiscutida, el club buscará sumar la MLS Cup 2025 y consolidarse como una de las instituciones más poderosas del continente.
Más allá de los títulos, la renovación del contrato refleja la profunda conexión entre Messi y la ciudad de Miami. Su presencia no solo transformó al equipo, sino también a la liga, que experimentó un crecimiento sin precedentes en audiencia, ingresos y reconocimiento internacional desde su llegada. Con su firma hasta 2028, el astro rosarino confirma que su legado en Estados Unidos recién comienza.
