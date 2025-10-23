Lionel Messi amplió su vínculo con Inter Miami para seguir haciendo historia en la MLS

Messi sigue hasta 2028 y ¿patea la fecha de su retiro?

En el plano individual, su impacto fue inmediato: obtuvo el premio MVP de la liga en 2024 y en 2025 volvió a destacarse con una campaña impresionante, coronándose como máximo goleador con 29 tantos en 28 encuentros, lo que le valió la Bota de Oro. Actualmente, es nuevamente candidato a repetir el galardón de jugador más valioso, algo que lo convertiría en el primero en lograrlo en temporadas consecutivas.