Belgrano vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto cordobés llega con 11 puntos en siete partidos, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas, y se encuentra cuarto en la Zona B. En su última presentación igualó 0-0 ante Atlético Tucumán como visitante, por lo que buscará volver al triunfo ante su público para acercarse a lo más alto de la tabla. Además, ganó dos de sus últimos cuatro encuentros del campeonato.