Belgrano vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Belgrano busca los tres puntos para pelear por lo más alto de la Zona B, mientras que el "Globo" llega urgido de un triunfo para meterse en puestos de playoff.
Belgrano y Huracán se enfrentan este viernes, desde las 19, en el estadio Gigante de Alberdi, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El último antecedente entre ambos se produjo en el Apertura, cuando el elenco de Parque Patricios se impuso 3-1 en el Tomás Adolfo Ducó.
El conjunto cordobés llega con 11 puntos en siete partidos, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas, y se encuentra cuarto en la Zona B. En su última presentación igualó 0-0 ante Atlético Tucumán como visitante, por lo que buscará volver al triunfo ante su público para acercarse a lo más alto de la tabla. Además, ganó dos de sus últimos cuatro encuentros del campeonato.
Por su parte, Huracán suma nueve unidades, con dos victorias, tres empates y dos derrotas, y ocupa el noveno lugar de la zona. El "Globo" también viene de igualar en su última presentación: empató 1-1 ante Estudiantes (RC) en el Palacio Ducó. Ignacio Pussetto marcó para el local, mientras que Ibrahim Hesar convirtió para el conjunto cordobés.
El elenco comandado por Diego Martínez buscará volver a ganar después de dos empates consecutivos y mejorar su producción fuera de casa. Una victoria le permitiría meterse en los puestos de playoff, aunque otros resultados de la fecha podrían volver a dejarlo afuera, por lo que sumar de a tres será clave para mantenerse en carrera.
Formaciones de Belgrano vs. Huracán por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi).
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- TV: ESPN Premium.
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