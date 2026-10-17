Belgrano vs. River, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Belgrano, que acumula tres victorias consecutivas, recibe a un necesitado River, que está obligado a sumar para no perder terreno en la Zona B y la Tabla Anual.
Belgrano y River juegan este domingo, desde las 20.15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado en vivo por ESPN Premium.
El conjunto cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, atraviesa un gran momento y llega tras conseguir tres victorias consecutivas, una racha que le permitió alcanzar los 22 puntos y ubicarse en los primeros puestos de la Zona B.
De esta manera, el "Pirata", que viene de vencer a Racing en Avellaneda, buscará prolongar su buen presente y dar otro paso importante en el campeonato.
Por su parte, River viene de empatar 1-1 ante Sarmiento en Junín, en el partido pendiente que tenía por el campeonato local. Con ese resultado, el equipo de Núñez quedó noveno en la Zona B, con 17 unidades, fuera de los ocho lugares que otorgan la clasificación a los playoffs.
Por eso, necesita una victoria para escalar posiciones y recuperar terreno en la recta final de la fase regular. Además, buscará imperiosamente sumar de a tres para mejorar su ubicación en la Tabla Anual y mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.
Formaciones de Belgrano vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Horario y televisación
-
Hora: 20:15.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Silvio Trucco.
-
TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario