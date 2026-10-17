Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Gimnasia de Mendoza por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.
Vélez y Gimnasia de Mendoza chocan este sábado, desde las 20, en el José Amalfitani, en la continuidad de la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Pablo González y Federico Cano. En el VAR estará Nahuel Viñas.
El "Fortín" viene de caer por 2-0 ante Lanús en condición de visitante, por lo que buscará recuperarse ante su gente para mantenerse en los primeros puestos de la tabla y afianzarse en la zona de clasificación a los playoffs.
Sin embargo, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto también necesita volver a sumar para no perder terreno en la Tabla Anual. Por el momento, ocupa el quinto puesto, con 49 puntos, a tres unidades del líder, Independiente Rivadavia.
El "Lobo" mendocino, en tanto, llega envalentonado tras vencer 1-0 a Newell's como local, con un gol de Agustín Módica. Con ese triunfo, el equipo de Darío Franco se ubica en la sexta posición de su zona, con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas.
Formaciones de Vélez vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Gimnasia de Mendoza
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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